V tiskani izdaji Demokracije preberite: Accetto (končno) izločen iz odločanja o RTVS

Piše: Anamarija Novak

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 22. januarja 2026 sprejelo sklep, s katerim je iz odločanja o ustavnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) izločilo ustavnega sodnika dr. Mateja Accetta.

Sklep je bil javno objavljen šele 10. februarja 2026 na družbenem omrežju X s strani ustavnega sodnika dr. dr. Klemna Jakliča, ki je podal obsežno ločeno pritrdilno mnenje. Odločitev je bila sprejeta s tesnim izidom treh glasov za in treh proti, pri čemer je odločujoči glas pripadel Jakliču kot predsedujočemu v omenjeni zadevi.

Golobova »depolitizacija« RTVS

Spomnimo. Novela zakona o RTVS je bila sprejeta februarja 2023 pod vodstvom vlade Roberta Goloba. Ta jo je predstavil kot nujen korak k tako imenovani depolitizaciji javnega zavoda, boljšemu financiranju in profesionalizaciji upravljanja. Kritiki iz opozicije, predvsem iz vrst stranke SDS, nekdanjih vodilnih na RTVS in civilne družbe, so to potezo nasprotno označili kot politični prevzem medija, ki omogoča vladajoči koaliciji nadzor nad programsko politiko, kadri in vsebinskimi odločitvami. To med drugim dokazuje tudi prejšnji četrtek odpovedana oddaja Tarča. Kot je razložila novinarska ekipa Erike Žnidaršič, oddaje ni bilo, ker jim je vodstvo prepovedalo načrtovano vsebino in celo pisno grozilo z ukrepi. V tej oddaji so se novinarji lotili predvsem afere Ugljan.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!