V tiskani Demokraciji preberite: Vlada predstavila Nacionalni demografski sklad – 18 milijard evrov državnega premoženja za stabilnejše pokojnine

Piše: Vida Kocjan

Vlada želi pod eno streho združiti državno premoženje v vrednosti okoli 17 do 18 milijard evrov in z boljšim, profesionalnim upravljanjem zagotoviti dodatne vire za financiranje pokojnin. Minister Andrej Šircelj poudarja: gre za medgeneracijsko solidarnost in varnejšo prihodnost sedanjih ter prihodnjih upokojencev. Sklad naj bi začel delovati 1. januarja 2027.

Na ministrstvu za finance so v javno obravnavo dali predlog zakona o Nacionalnem demografskem skladu.

Dolgoročno vzdržen in pregleden sistem upravljanja

Eden od ciljev predloga zakona je vzpostaviti dolgoročno vzdržen in pregleden sistem upravljanja državnega premoženja, s čimer bomo krepili dolgoročno stabilnost in varnost pokojninskega sistema ter zagotavljali večjo socialno varnost za sedanje in prihodnje generacije.

Temeljni cilji predloga zakona so zagotoviti neodvisno in avtonomno upravljanje državnega premoženja, ločeno od dnevnopolitičnih vplivov, povečati vrednost premoženja sklada s prenosom državnih naložb Slovenskega državnega holdinga (SDH), Kapitalske družbe (KAD), Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v last sklada ter nameniti donose premoženja sofinanciranju pokojninske blagajne na podlagi medgeneracijske solidarnosti in izboljšanju demografske slike. Cilja sta tudi vzpostaviti pregleden, varen in donosen sistem upravljanja naložb z jasno razdelitvijo pristojnosti in odgovornosti, ki omejuje tveganja za korupcijo in druga neetična ravnanja, in uskladiti delovanje sklada s slovenskimi in mednarodnimi smernicami dobre prakse upravljanja premoženja pokojninskih oziroma demografskih skladov.

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