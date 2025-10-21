V tiskani Demokraciji preberite: Veto na novelo zakona o vrtcih: »Ne rušite sistema, ki deluje!«

Piše: Lucija Kavčič

Novela zakona o vrtcih, ki jo je Državni zbor RS sprejel na 114. izredni seji 6. oktobra in ki bi povzročila sistematično zapiranje zasebnih vrtcev ter ukinila t. i. fleksibilni normativ, je začasno ustavljena. Državni svet RS je na 21. izredni seji namreč nanjo izglasoval odložilni veto.

Državni svetniki so predlog odložilnega veta podprli s 16 glasovi ZA in s 6 PROTI, DS RS pa je o odložilnem vetu na novelo zakona o vrtcih (ZVrt-H) odločal na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov, ki jo vodi državni svetnik Milan Ozimič. Slovenski vrtci bi morali biti temelj enakih možnosti za vse otroke ne glede na socialno-ekonomski položaj družin, vendar pa to ne bo več tako, če bo obveljala novela o vrtcih, ki med drugim ukinja tudi financiranje zasebnih vrtcev.

Premierjeva ironija

Golobova vlada ima bolj kakor vse leve vlade doslej težave z zasebnim na kateremkoli področju, je za Demokracijo dejala poslanka SDS Alenka Jeraj. »Na gospodarstvo se spravljajo od prvega dne, predsednik Vlade RS podjetnike pošilja na Hrvaško, potem so nadaljevali s preganjanjem vsega zasebnega v zdravstvu in povzročili kolaps sistema, sedaj s tem nadaljujejo v vzgoji in izobraževanju,« je še dejala Jerajeva in potrdila, da bo novela zakona o vrtcih, če jo uveljavijo, v nekaj letih povzročila propad zasebnih vrtcev in odpuščanje zaposlenih, ki jih je več kot 600, ter dodala, da je posebej ironično, da je prav Robert Golob, ki sedaj onemogoča zasebne vrtce, v času svoje poslovne kariere ustanovil zasebni vrtec Hiša otrok Sonček, v letih 2010–2012 je Istrabenz v ta vrtec nakazal kar 136.000 evrov, direktorica vrtca pa je bila tedanja Golobova žena.

