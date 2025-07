V tiskani Demokraciji preberite: Primer Epstein spet buri domišljijo v ZDA

Piše: Bogdan Sajovic

Primer Epstein postaja politična mora za Trumpovo administracijo. Igrice in čuden samomor burijo domišljijo in spodbujajo različne teorije. Zarota molka pokvarjenih in degeneriranih elitistov ali občevalne igrice?

Primer Epstein postaja politična mora za Trumpovo administracijo. Epstein je bil bogat poslovnež, ki se je četrt stoletja družil z vsemi, ki so v ameriški, pa tudi svetovni eliti kaj pomenili. Izkazalo pa se je tudi, da je pedofilski pokvarjenec, še več, da je svojim elitističnim prijateljem in poslovno-političnim partnerjem omogočal seks z mladoletnicami, celo z otroki. Leta 2019 so ga aretirali, javnost je pričakovala, da bo na sojenju razkril imena svojih pedofilskih pajdašev, potem pa je uradno v celici storil samomor.

Tri leta kasneje je bila obsojena Ghislane Maxwell, njegova »glavna punca«, ki so jo nekatere od mladoletnih deklet obtožile, da je sodelovala kot partnerka v zločinu. Maxwellova je bila obsojena na dvajset let zapora, a je tudi ona molčala in ni razkrila nobenega imena Epsteinovih »klientov«.

Razjarjena Trumpova volilna baza

Javnost je zahtevala in še zahteva imena Epsteinovih pajdašev. Splošno prepričanje je, da pokvarjeni elitisti uporabljajo svoj vpliv in bogastvo, da držijo dokaze o umazanijah skrite.

Trump je med svojo kampanjo 2024 obljubljal, da bo »Epsteinov seznam« objavil, če bo izbran za predsednika. Njegova pravosodna ministrica Pam Bondi je februarja izjavila, da ima seznam na mizi. V začetku tega meseca pa je pravosodno ministrstvo izdalo sporočilo, da seznama ne bodo dali v javnost, češ da ne obstaja.

