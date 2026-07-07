V tiskani Demokraciji preberite: Odločilen korak k učinkovitejšemu upravljanju migracij pod novo vlado

Piše: Vida Kocjan

Po letih neuspešnega upravljanja nezakonitih migracij je Evropska unija aprila 2024 sprejela Pakt o migracijah in azilu, pri čemer je imela ključno vlogo Evropska ljudska stranka (EPP). Paket desetih uredb in direktiv je v polni uporabi od 12. junija 2026. Medtem ko ga je levičarska Golobova vlada popolnoma ignorirala, ga nova vlada Janeza Janše odločno uresničuje.

Nezakoniti prehodi meja, pritisk na azilne sisteme, varnostna tveganja, izzivi integracije in zlorabe sistema so postali vsakodnevna realnost v številnih državah članicah Evropske unije. Evropa je dolgo časa iskala skupni odgovor. Ta je končno prišel v obliki Pakta o migracijah in azilu – najobsežnejše reforme evropske migracijske politike v zadnjih desetletjih. Sprejeti Evropski migracijski pakt pa pomeni, da lahko v tem trenutku iz Evropske unije takoj izženejo okoli 1,4 milijona tujcev, ki jim je bila prošnja za azil zavrnjena.

Pakt in odločilna vloga EPP

V primeru Pakta o migracijah in azilu gre za najobsežnejšo reformo evropske migracijske politike in za paket desetih medsebojno povezanih uredb in direktiv. Pakt prinaša konkretna, izvedljiva orodja: strožji nadzor na zunanjih mejah, bistveno hitrejše azilne postopke, vključno z mejnimi, učinkovitejše vračanje oseb brez pravice do bivanja, prenovljen sistem solidarnosti in močno okrepljeno biometrično evidenco.

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