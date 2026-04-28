V tiskani Demokraciji preberite: Kanal C0: Časovna bomba nad ljubljansko pitno vodo, škodljiv in neodgovoren projekt

Piše: Vida Kocjan

»Čez 50 let mene več ne bo,« je leta 2018 v Vižmarjah na sestanku z nasprotniki projekta dejal ljubljanski župan Zoran Janković, ko so ga vprašali, kaj se bo zgodilo s pitno vodo, če bo kanal C0 čez desetletja začel puščati nad vodonosnikom.

Ta izjava najbolje povzame duha celotnega projekta: kratkoročno politično zmago na račun dolgoročne varnosti več sto tisoč ljudi.

Gradnja 12,4 km dolgega povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 med Medvodami, Vodicami in Ljubljano se je aprila 2026 fizično zaključila z zadnjim odsekom pri hipodromu Stožice. Župan Zoran Janković in Voka Snaga slavita »zgodovinski dosežek«, ki naj bi razbremenil sistem in zaščitil pitno vodo za prihodnjih 150 let.

Okoljski in politični škandal

Realnost pa je popolnoma drugačna: kanal C0 je trajna časovna bomba nad najpomembnejšim slovenskim vodonosnikom na Ljubljanskem polju, ki s pitno vodo oskrbuje več kot 400 tisoč ljudi. Gre za neodgovoren, pravno sporen in zdravstveno nevaren poseg, ki ga je mogoče opisati le kot enega največjih okoljskih in političnih škandalov zadnjih desetletij v Sloveniji.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!