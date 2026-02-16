V tiskani Demokraciji preberite: Golob je izbranim nevladnikom Glasu ljudstva nakazal skoraj 40 milijonov davkoplačevalskega denarja

Piše: Vida Kocjan

Glas ljudstva se javnosti predstavlja kot neformalna, neodvisna civilnodružbena iniciativa, mreža 103 organizacij in gibanj; deluje brez pravne oblike, brez transakcijskega računa, brez davčne številke in brez formalnega vodstva.

Uradno naj bi šlo za horizontalno združenje brez hierarhije, brez ustanoviteljev in brez institucionalne strukture; združenje odločitve sprejema kolektivno in deluje izključno na prostovoljni osnovi.

Prepoznavna skupina posameznikov

V praksi pa se pred javnostjo pojavlja prepoznavna skupina posameznikov, z jasno medijsko izpostavljenim obrazom in politično artikuliranimi zahtevami, ki od nastanka iniciative novembra 2021 aktivno sooblikuje politični prostor. Ob tem se odpira ključno vprašanje: kako »neodvisna« je v resnici iniciativa, ki sama nima pravnega statusa, njene članice pa v času aktualne vlade prejemajo desetine milijonov evrov javnih sredstev? Razkorak med javno podobo neformalne pobude in dejanskim finančnim zaledjem njenih organizacij odpira prostor za resno analizo vpliva, moči in politične vloge Glasu ljudstva v sodobnem slovenskem prostoru. Odločitve naj bi sprejemali kolektivno, koordinacija pa naj bi potekala prek skupnih elektronskih pošt. Vsaj tako zatrjujejo.

