V tiskani Demokraciji preberite: Blamaža za Golobovo vlado; nejasnosti o dolgotrajni oskrbi ostajajo

Piše: Vida Kocjan

Dolgotrajna oskrba bi morala v Sloveniji po obljubah ministra Simona Maljevca v polnosti zaživeti s 1. decembrom 2025. Predsednik vlade Robert Golob pa je javno napovedal, da bo Maljevac, če se to ne bo zgodilo, nosil politično odgovornost.

Kot je bilo razumeti, se bo moral posloviti z ministrskega mesta, ki ga je vlada ustanovila prav zanj. V zahvalo za njegov levičarski politični aktivizem pred volitvami 2022, ko je izdatno pomagal rušiti Janševo vlado in Golobu pomagal na tron. Prvi december je mimo, Maljevac je še vedno minister, Golob pa navaja, da v decembru za njegovo zamenjavo »ni časa«.

Plačujemo, denar zapravljajo, oskrbe ni

Ob vsem tem državljani že od 1. julija plačujemo obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo. Upokojenci en odstotek od neto pokojnin, zaposleni dva odstotka od bruto pokojnin, podobno samostojni podjetniki, kmetje in študentje. Vsi, ki zakonito ustvarjajo dohodek torej. Samo letos naj bi se iz tega vira v državno blagajno nateklo 370 milijonov evrov, polovico pa naj bi na ministrstvu oziroma v vladi že zapravili, in sicer za lastne zaposlitve, za oglaševanje svojega »dobrega dela«, za plačevanje dodatkov, ki so doslej spadali pod okrilje Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vse to se je zgodilo, čeprav je tudi Golob zatrjeval, da se bo denar zbiral na posebni proračunski postavki in bo porabljen strogo namensko. Kot večkrat doslej je tudi te besede »snedel«.

