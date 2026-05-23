V tem se nova Janševa koalicija razlikuje od prejšnjih treh – in mnogi menijo, da je to ključna razlika, ki bo vplivala na prihodnost

Piše: G. B.

Kot je znano, je bila le malo pred izvolitvijo Janeza Janše za mandatarja podpisana koalicijska pogodba. Koalicijo formalno sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSi-SLS-Fokus. Stranka Resni.ca formalno ni v koaliciji, je pa za zdaj zagotovila glasove za izvolitev Janeza Janše.

Za razliko od treh dosedanjih koalicij, s katerimi je Janša vodil vlado, v novi koaliciji ni več stranke, ki je bila prej v vseh dosedanjih koalicijah. To je Demokratična stranka upokojencev (DeSUS), ki od leta 2022 ni več parlamentarna stranka. Ta status je sicer prvič dosegla leta 1996 in takrat postala obvezen “privesek” vsake vladne koalicije. Tudi tiste, ki je nastala po volitvah leta 2004, a s to razliko, da je takrat DeSUS dobila prvega ministra, to je Karla Erjavca, ministra za obrambo, ki je še istega leta postal tudi predsednik DeSUS.

Tudi po spodletelih pogajanjih Zorana Jankovića za koalicijo po volitvah leta 2011 je DeSUS sestavljal dokaj široko koalicijo, ki so jo sestavljali še SDS, SLS, NSi in Državljanska lista. Erjavec je takrat postal zunanji minister. Kot je znano, sta prav DL in DeSUS s konstruktivno nezaupnico zrušili drugo Janševo vlado in se priključili novi koaliciji pod vodstvom Alenke Bratušek.

Leta 2020 pa je vodenje DeSUS prevzela Aleksandra Pivec, kar je nato olajšalo sestavljanje tretje Janševe vlade. Kasnejša afera s “teranom in pršutom” je Pivčevo odneslo tako iz vlade kot iz vrha stranke, ki je nato zapustila koalicijo. Znova se je vrnil Erjavec, a ne za dolgo.

DeSUS sicer od lani uradno ne obstaja več. Združila se je s stranko Dobra država v novo stranko, ki se imenuje Stranka generacij. Vodi jo Vlado Dimovski, nekdanji minister iz nabora SD.

Po mnenju poznavalcev je bila prav DeSUS glavni zaviralec reform v vseh dosedanjih treh Janševih vladah in varuh “socialističnih pridobitev”. Tokrat takega zaviralca reform ni. Resni.ca, brez katere koalicija ne bo mogla sprejeti nobene bistvene reforme, ima reformno in liberalno zasnovan program, kar pomeni bistveno razliko od treh dosedanjih desnosredinskih koalicij – ta koalicija je tokrat bolj desna od tistih, ki smo jih poznali. In morda je zato odpor tranzicijske levice bistveno večji, saj se tega dejstva dobro zavedajo.

In zagotovo bo koalicija v tem primeru bolj učinkovita, ne glede na hud odpor sindikatov, nevladnikov ter medijev.