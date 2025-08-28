V ruskem napadu na Kijev 12 mrtvih, še vsaj devet ljudi je pod ruševinami

V novem obsežnem ruskem napadu na Kijev je bilo danes ubitih najmanj dvanajst ljudi, med njimi otroci, stari 2, 14 in 17 let, okoli 40 jih je ranjenih, so sporočile oblasti v ukrajinski prestolnici. Znatno škodo je med drugim utrpelo več stanovanjskih objektov, poškodovana je bila tudi stavba delegacije EU. Tarči agresije sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah vodje kijevske vojaške uprave Timurja Tkačenka je med mrtvimi tudi 14-letnik, med ranjenimi je še pet otrok med drugim in 17. letom starosti. Župan Vitalij Kličko pa je sporočil, da se je v okrožju Darnicki zrušila petnadstropna stavba, v središču mesta je bilo zadeto nakupovalno središče.

V Kijevu so po ruskem napadu na mesto izpod ruševin uspeli rešiti tri osebe, je dejal ukrajinski notranji minister Igor Klymenko. Poudaril je, da reševalci zdaj na mestih udarcev v Kijevu vlagajo titanske napore.

Najdeni so bili tudi deli teles, ki jih bo težko identificirati. „Na eni od lokacij deluje novo ustanovljena posebna mobilna enota GSCS „Delta“. Izpod ruševin so uspeli rešiti tri osebe. Obstaja velika verjetnost, da pod ruševinami ostajajo še ljudje,“ je poudaril uradnik v Telegramu. Pod ruševinami večnadstropne stavbe se lahko še vedno nahaja 9 ljudi. Vendar pa tudi ni povsem jasno, ali so bili ti ljudje v svojih stanovanjih v trenutku udarca.

“Še en obsežen napad na naša mesta in skupnosti. Znova ubijanja,” je zapisal ukrajinski predsednik Zelenski na X. Po njegovem mnenju ruski napadi kažejo, da Moskva nima interesa za “pravo diplomacijo”.

“Rusija se namesto pogajanj za mizo odloča za balistične rakete. Namesto končanja vojne se odloča za nadaljevanje ubijanja,” je dodal Zelenski in ob tem dejal, da od držav pričakuje odziv, vključno z novimi sankcijami. Posebej je pozval ruski zaveznici Kitajsko in Madžarsko, naj zavzameta odločna stališča.

V napadih je bila v Kijevu poškodovana tudi stavba delegacije EU.

Tarči ruskih izstrelkov sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje v istoimenskih regijah na severovzhodu in jugovzhodu države. V napadih naj bi ruske sile sicer uporabile drone, hipersonične rakete in najmanj eno manevrirno raketo.