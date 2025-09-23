V Rimu so se levičarski protesti proti vladi, ker ni priznala Palestine, sprevrgli v izgrede

Piše: A. S.

Italijanska prestolnica je minuli konec tedna doživela množične proteste, potem ko vlada Giorgie Meloni ni priznala Palestine kot samostojne države. Na ulicah Rima so se zbrale različne levičarske organizacije in pro-palestinske skupine, med njimi tudi številni muslimanski aktivisti, ki so skupaj zasedli mestno središče. Protesti so se stopnjevali v nasilne izgrede in spopade s policijo.

Islamolevičarski protestniki so vlado obtožili, da »sodeluje pri genocidu v Gazi«, ter zahtevali takojšnje priznanje Palestine. Dogodek je hitro prerasel v politično demonstracijo, na kateri so odmevali slogani proti Izraelu in ZDA, kot tudi kritike italijanske zunanje politike.

Protestniki so kmalu postali nasilni, zaradi česar je morala posredovati policija. Razjarjena drhal je v slednjo metala steklenice in dimne bombe, možje v modrem pa so odgovorili s solzivcem in vodnim topom. Po poročanju italijanskih medijev je bilo ranjenih več ljudi, tako protestnikov kot policistov.

Ker se Melonijeva ni uklonila in priznala Palestine, kot Macron in Starmer se je v Italiji sinoči odvil pekel.

Cilj band levičarjev in islamistov je bil v vseh mestih prodreti do železniških postaj in blokirati promet.https://t.co/nYiZ6SgfuB pic.twitter.com/riYrdsC3XE — ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) September 23, 2025

Protesti so le novejši primer zavezništva med migranti in islamisti ter levičarji, čemur je že pokojni francoski identitarni mislec Guillaume Faye rekel »islamolevica«. Vemo, da levica že tradicionalno podpira Palestino in tretji svet, muslimani tovrstne proteste prav tako uporabljajo, da bi širili svoja sporočila podpore Gazi, seveda iz bolj verskih in kulturnih razlogov kot levičarji. Tovrstne povezave tvorijo čudno mešanico progresivne ideologije in islamizma, ki še dodatno zaostruje družbenopolitično stanje v Evropi.

Premierka Giorgia Meloni je proteste ostro obsodila. »V Italiji je prostor za demokratičen dialog, ni pa prostora za nasilje in ulični pritisk. Naša zunanja politika ne bo oblikovana na podlagi groženj in vandalizma,« je dejala po zasedanju vlade. Dodala je še, da je priznanje Palestine »kompleksno vprašanje, ki ga je treba reševati v okviru Evropske unije in mednarodnega prava, ne pa na ulicah Rima«. Italijanska vlada je zatrdila, da bo še naprej zagovarjala stališče o dveh državah kot rešitvi izraelsko-palestinskega konflikta, vendar ne bo sprejemala odločitev pod pritiskom protestov.