V Ribnici bodo danes zaznamovali obletnico spopada Tigrovcev z okupatorjem; glavni govornik bo nekdanji ustavni sodnik Klemen Jaklič

Piše: C. R., STA

Društvo Slovenski TIGR 13. maj, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Slovenski gorniški klub Skala ob 18. uri v Kulturnem domu v Ribnici pripravljajo proslavo, s katero bodo zaznamovali spopad članov protifašistične organizacije TIGR z okupatorjem 13. maja 1941 na Mali gori. Glavni govornik bo nekdanji ustavni sodnik Klemen Jaklič.

Hkrati bodo predstavili pobudo, da 13. maj postane državni praznik in dela prost dan.

Že pred slovesnostjo, ob 13. uri, pripravljajo pohod po Tigrovih poteh od cerkve svetega Štefana v Ribnici na Malo goro in nazaj, ob 17. uri pa bo v omenjeni cerkvi spominska maša, ki jo bo med drugim daroval upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres.

Kot so sporočili iz društva, je bil spopad treh članov TIGR 13. maja 1941 na Mali gori prvi spopad Slovencev z okupatorjem v 2. svetovni vojni. V njem so se s okupatorjem spopadli Danilo Zelen, Anton Majnik in Ferdo Kravanja, pri čemer je Zelen v spopadu umrl.

O takratnem dogodku sicer prevladujejo različna mnenja. V Društvu TIGR Primorske, ki je slovesnost na Mali gori pripravilo že pred enim tednom, denimo pravijo, da je bila okupatorjeva patrulja, s katero so se spopadli tigrovci, sestavljena iz štirih italijanskih karabinjerjev in treh domačih orožnikov kolaborantov okupatorja. Zato je po njihovem prepričanju bolj kot za spopad šlo “za prvi kolaborantski napad na slovenske upornike”.

V Društvo Slovenski TIGR 13. maj medtem opozarjajo, da je bil TIGR v času nekdanje države namerno zamolčan, saj je Komunistična partija, ki je obvladovala nekdanjo državo, želela, da se Osvobodilno fronto prikazuje kot edino organizacijo, ki se je borila proti okupatorju. Ob tem dodajajo, da TIGR ni omadeževan z zločini nad lastnim prebivalstvom, osamosvojitvena vojna 1991 pa je njegova vsebinska kontinuiteta. “TIGR je namreč evropski fenomen, tako kot je bila osamosvojitvena vojna 1991 svetovni fenomen uspešnega upora malega naroda proti eni največjih armad v Evropi,” so zapisali v vabilu na dogodek.