V reviji Demokracija preberite: Srečanje podpornikov Nove24TV in Demokracije v Celju! Poskušali so nas finančno uničiti!

Piše: Petra Janša

V Celju je minulo soboto potekalo srečanje podpornikov televizije Nova24TV in tednika Demokracija. Dogodek so organizatorji poimenovali »zdravljenje slovenske družbe« in ga vodili v slogu »medicinske klinike«, pri čemer so nastopajoči predstavljali zdravnike in kirurge sistema.

Prireditev je vodila Mojca Mandl, ki je v uvodnem nagovoru poudarila, da sta dom in domovina kraj, kjer se človek počuti varno in sprejeto. Po njenih besedah so bili v zadnjih 35 letih samostojne Slovenije na oblasti ljudje, ki jim za domovino, vrednote in kulturo ni bilo mar. V takih trenutkih, je dejala, se na pomoč pokliče zavedne Slovence, Nova24TV in Demokracija pa delujeta kot zadnji branik slovenske kulture in resnice.

Biščak: Golobova vlada je bila najbolj komunistična po osamosvojitvi

Jože Biščak, urednik spletne strani in pogovorne oddaje Kavarna Hayek, je v svojem odmevnem govoru ostro in neposredno kritiziral prejšnjo vlado Roberta Goloba ter jo označil za najbolj komunistično vlado po osamosvojitvi Slovenije. Svojo trditev je podkrepil s primerjavo z dogodkom izpred 81 let na Bledu, kjer naj bi takratni šef slovenske Ozne Ivan Maček – Matija podeljeval zlata, srebrna in bronasta odlikovanja ter plakete morilcem iz Kočevskega roga glede na število pobitih ideoloških nasprotnikov, med katerimi je bilo veliko civilistov. To prakso je Biščak označil za sprevrženost in jo neposredno povezal z naravo Golobove vlade. Dejal je, da bi Golobova vlada, če Slovenija ne bi bila članica Evropske unije, ljudi znova metala v jame. Omenil je tudi sovražne objave na družbenih omrežjih, v katerih naj bi nekateri levičarji po udeležbi premierja Janeza Janše na spominski slovesnosti v Rogu zapisali: »Domobranci prihajajo iz jam.« Posebej ostro je obsodil metode, s katerimi naj bi Golobova vlada in njeni podporniki poskušali utišati kritične medije. Demokracija in Nova24TV sta po njegovih besedah doživljali nešteto tožb, inšpekcijske postopke različnih agencij, ustanovitev posebne preiskovalne komisije ter grožnje oglaševalcem, naj prenehajo oglaševati pri njiju. Predsednico preiskovalne komisije je primerjal z Milko Planinc in jo označil za utelešenje komunistične majorke, ki naj bi v Kočevskem rogu zabijala žeblje v glave žrtev. Vse te pritiske je skupaj označil za »Golobovo torturo in torturo njegovih visokoletečih parazitov« – pritiske, kakršnih v samostojni Sloveniji še ni bilo. Poudaril je tudi, da Demokracija in Nova24TV nikoli nista želeli državnih subvencij ali medijskega sklada, temveč le normalne pogoje za delovanje brez političnega vmešavanja in groženj oglaševalcem.

Berlec: Poskušali so nas finančno uničiti

Dr. Metod Berlec, glavni in odgovorni urednik tednika Demokracija, je v svojem govoru najprej poudaril bogato in dolgo zgodovinsko tradicijo revije. Demokracija namreč ni nastala šele leta 1996, temveč ima korenine že v letu 1918, ko je izhajala prva Demokracija. Kasneje je izhajala tudi v zamejstvu v Gorici (v letih 1947–1961 in 1968–1972), v času demokratičnih sprememb pa je bila eden ključnih opozicijskih medijev in je pomagala tlakovati pot zmagi Demosa pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika. Prva številka današnje Demokracije je izšla 5. septembra 1996. Od takrat revija že skoraj trideset let vztrajno in neomajno zastopa načela demokracije, svobode in resnice. Berlec je poudaril, da Demokracija v vseh teh desetletjih ni trobila v isti rog, ni se uklonila pritiskom in ni se odrekla resnici. Nadaljeval je z ostro kritiko prejšnje vlade Roberta Goloba, ki je po njegovih besedah poskušala nekaj, kar v demokratični državi ne bi smelo biti mogoče – finančno uničiti opozicijske in kritične medije. Posebej je izpostavil delo parlamentarne preiskovalne komisije, ki sta jo vodili Mojca Šetinc Pašek in Tamara Vonta. Po Berlečevih navedbah je komisija nezakonito preiskovala poslovanje medijev, pridobila je vse njihove finančne podatke in sistematično pritiskala na oglaševalce. »To ni bila preiskava. To je bil politični pritisk. To je bil poskus discipliniranja neposlušnih. To je bil napad na svobodo medijev. To so bile metode politične policije, skoraj take, kot je bila v prejšnjem totalitarnem režimu,« je dejal Berlec. Oba medija sta po njegovih besedah kljub vsem pritiskom obstala predvsem po zaslugi zvestih podpornikov. Govor je sklenil z mislijo: »Kjer je volja, je tudi moč. Bog živi Slovenijo!«

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