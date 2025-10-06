V reviji Demokracija preberite: (SODIŠČE) RTV Slovenija nezakonito odpovedala pogodbo o zaposlitvi

Piše: Petra Janša

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je potrdilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi s hkratno ponudbo nove, bistveno slabše pogodbe, ki jo je leta 2023 prejel novinar Valentin Areh, nezakonita.

Novinar Valentin Areh je dobil tožbo proti Radioteleviziji Slovenija (RTVS) zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe z nižjo plačo. Delovno in socialno sodišče v sodbi, ki jo je nedavno potrdilo tudi višje sodišče, novinarju priznava vse pravice po odpovedani pogodbi, kot da do te ni prišlo, je sporočil Sindikat delavcev radiodifuzije (SDRS). RTVS je tako pravnomočno izgubila prvo od šestih tožb, ki so jih sprožili proti javnemu mediju sodelavci nekdanje Panorame, so prejšnji teden še sporočili iz SDRS.

Spomnimo na čistko

Informativni program 2. programa Televizije Slovenija Panorama so vzpostavili v času prejšnjega vodstva RTVS in prejšnje vlade, aktualno vodstvo pa ga je črtalo iz programsko-produkcijskega načrta za lani. Ko so novinarjem Panorame ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, pa so nekatere v skladu z njimi uvrstili v nižji plačni razred, so tedaj opozorili v Združenju novinarjev in publicistov. Z RTVS so takrat pojasnili, da se je za podpis novih pogodb odločilo osem od 14 zaposlenih. Kot so pojasnjevali v zavodu, so jim delovna mesta oziroma dela in naloge, ki izhajajo iz njih, ponudili v skladu s tedanjimi potrebami delovnih procesov znotraj TVS. Pri tem so zagotovili, da je RTVS z vso odgovornostjo pristopila k reševanju tega položaja, ki je po njihovem opozorilu »posledica eksperimentalnega projekta prejšnjega vodstva«. Valentin Areh pa je takrat dejal, da so mu člani uprave (Zvezdan Martič, Andrej Trček in delavski direktor Franci Pavšer) poslali pogodbo, s katero so od njega zahtevali, naj privoli v 17 razredov nižjo plačo in začne delati kot novinar začetnik, hkrati pa bi se moral odreči vsakršni tožbi zoper RTV.

Kmalu bo znana celotna škoda

Prvostopenjsko sodišče je doslej po navedbah sindikata v primerih petih zaposlenih od šestih »(v zadnjem bo sodba izdana kmalu) odločilo, da so bile odpovedi pogodb neutemeljene in nezakonite«. Sindikat je ob tem kritičen do dejstva, da se je RTVS na vse sodbe pritožila. »Ko bodo postale pravnomočne še druge sodbe in bodo zaradi nezakonitosti znane tudi pogodbene kazni, bo znana celotna škoda, ki je zaradi samovolje in trmoglavosti odgovornih oseb nastala zavodu. Sindikat bo podal predlog ugotavljanja njihove odgovornosti in zahtevo za povrnitev nastale škode zavodu,« so zapisali. Na RTVS zadeve niso komentirali. Omenjena sodba pa zdaj služi kot dokaz, da RTVS vodijo nelegitimni ljudje. Spomnimo, da je bilo, takoj ko so začeli na RTVS najprej šikanirati, nato pa odpuščati določene delavce, jasno, za kaj gre – to je priznal tudi sam predsednik vlade Robert Golob v oddaji Odmevi, ko je voditeljici Tanji Starič dejal, da so se skupaj odločili, da bodo RTVS očistili »janšistov« in da novinarka dobro ve, kaj to pomeni.

