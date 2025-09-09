V reviji Demokracija preberite: Proti zastrupljanju bolnikov: začelo se je zbiranje podpisov

Piše: Gašper Blažič

Od ponedeljka, 1. septembra, lahko na upravni enoti ali prek računalnika oddate podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov. Za razpis referenduma je treba zbrati 40 tisoč podpisov.

»Referendum je še zadnja možnost, da preprečimo ta krivični in nevarni zakon, ki bi uvedel zastrupljanje bolnikov. Vsi smo prej ali slej bolniki. Bolniki potrebujejo zdravljenje, pomoč, lajšanje bolečin, bližino in sočutje, ne pa zastrupitve in siljenja v zastrupitev,« je sporočil vodja iniciative Aleš Primc, ki opozarja, da zakonu, ki ga je sprejela koalicija, nasprotujejo tudi organizacije zdravnikov in zdravstvenih delavcev. »Golobova vlada zdravstvene delavce sili, da bi morali sodelovati pri zastrupljanju bolnikov, kar v temelju ruši zdravniško Hipokratovo prisego, da zdravnik nikoli ne bo dal bolniku strupa,« dodaja Primc.

Nevaren zastrupitveni mobing

Kot je še spomnil, so se za spoštovanje življenja in proti zastrupljanju bolnikov javno opredelili slovenski škofje in vse največje verske skupnosti v Sloveniji: Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Pravoslavna cerkev in Islamska skupnost. Slovenski škofje so v svoji izjavi med drugim zapisali: »Prepričani smo, da Slovenci in Slovenke ne potrebujemo ‘pomoči pri samomoru’, temveč pomoč, da bi zmogli vedno prepoznati dostojanstvo življenja. Podprimo referendum, ki zavrača ta predlog o pomoči pri samomoru!« Sporni zakon, ki ga je sprejela Golobova večina v državnem zboru, bi uvedel zastrupljanje bolnih in starejših v njihovih hišah, stanovanjih, v bolnišnicah in v domovih za starejše. »Se pravi tam, kjer bi se morali počutiti najbolj varne. Ta sporni zakon bo povzročil t. i. zastrupitveni mobing oz. siljenje bolnikov in starejših v zastrupitev,« opozarja Primc.

Novi nacizem

Opozoril pa je tudi, da gre pri tem zakonu za zastrupitev bolnikov in za denar. Ob težkih razmerah v zdravstvu in sistematičnem uničevanju zdravstva s strani Golobove vlade so se v vladnih strankah odločili za srhljivo zdravstveno in pokojninsko reformo. Skrajšanje čakalnih vrst hočejo doseči z zastrupitvijo bolnikov in jih tako odstraniti iz čakalnih vrst. »Njihova logika je zelo enostavna. Bolnik, ki bo zastrupljen oz. bo dobil to novo zdravstveno storitev, se ne bo nikoli več postavil v nobeno vrsto pri zdravniku, poleg tega pa mu ne bo treba plačati nobene pokojnine več. Za vlado torej zastrupitev bolnika pomeni zmanjšanje stroškov tako pri zdravstveni kot pokojninski blagajni. Naj ta zakon opisujejo s še tako lepimi besedami, za to v resnici gre. Za denar, ki ga hočejo namesto za bolnike in upokojence zapraviti za druge stvari. Enako, kot je bilo v času nacizma, ko so prvič uvedli evtanazijo in na ta način zastrupili tudi več kot 600 Slovenk in Slovencev. Tudi nacisti so zastrupljanje bolnikov odevali v najlepše besede milosti in sočutja. Referendum o tem zakonu je test naše človečnosti in tudi zavrnitev radikalnih ideologij, kot je bil nacizem.«

Primc je tudi spomnil, da s podpisom referendumske pobude branimo 17. člen Ustave RS, ki določa, da je človeško življenje nedotakljivo. Golobova večina hoče to, kar je sedaj po ustavi in kazenskem zakoniku zločin, za katerega je zagrožena kazen do pet let zapora, uzakoniti kot novo zdravstveno storitev. »Vsi smo ali pa bomo zelo kmalu bolniki, zato sedaj pojdimo čim prej oddat podpis za to, da bomo k zdravniku še naprej hodili na zdravljenje in ne na zastrupitev, ki bi bila najcenejša zdravstvena storitev.«

Novosti pri zbiranju podpisov

V sporočilu za javnost je Primc spomnil, da bo zbiranje podpisov tokrat organizirano drugače kot doslej. Največja sprememba glede na dosedanje oddajanje podpisov na upravnih enotah je, da ne bomo več podpisovali obrazcev na listih papirja. »Z osebno izkaznico boste šli na upravno enoto. Na ustreznem okencu boste povedali, da hočete oddati podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov. Uslužbenki boste dali osebno izkaznico in ona vas bo vnesla v računalnik, potem pa boste podpisali na ekranček, tako kot na pošti, ko dvignete priporočeno pošto. Ob koncu postopka morate reči uslužbenki oz. uslužbencu, da prosite za potrdilo, da ste oddali podpis. Če ne boste prosili za potrdilo, ga ne boste dobili in ne boste mogli vedeti, da je vaš podpis res oddan,« je zapisal.

Mogoča bo tudi elektronska oddaja podpisa. Vsi, ki imate digitalno potrdilo, boste podpis za referendum Proti zastrupitvi bolnikov lahko oddali tudi prek računalnika. Povezavo in navodila, kje in kako elektronsko podpisati, pošljemo, takoj ko bo elektronsko podpisovanje preverjeno delovalo.

