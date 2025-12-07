V reviji Demokracija preberite: Očitki na račun nesposobnega ministra Maljevca se stopnjujejo

Piše: Vida Kocjan

Z uvedbo novega sistema dolgotrajne oskrbe, ki je na papirju zaživel 1. decembra, se kaže veliko nezadovoljstvo zaradi velikih zamud, neizpolnjenih obljub in slabega izvajanja. Čeprav so vladajoči obvezne prispevke začeli pobirati že 1. julija, storitev v praksi skoraj ni in jih v polnosti še dolgo ne bo.

V celoti gledano se novi sistem dolgotrajne oskrbe srečuje z zamudami, nedelujočo infrastrukturo, s pomanjkanjem kadrov in pomanjkljivim načrtovanjem. Na papirju uvedene pravice niso dostopne.

Razkorak med obljubami politike in dejanskim stanjem je velik, zato je razočaranje upravičeno tako pri potencialnih uporabnikih kot pri izvajalcih sistema.

Polovica denarja že izpuhtela, kadrovske težave

Do konca oktobra je bilo tako pobranih že 161 milijonov evrov, skoraj polovica pa tudi porabljena. Na terenu so velike težave pomanjkanje kadra, še posebej oskrbovalk, strežnic, negovalk in drugih deficitarnih poklicev, počasno odločanje centrov za socialno delo in popolnoma nefunkcionalen ali prepozen informacijski sistem.

Po ocenah centrov za socialno delo lahko pričakujemo, da bodo ljudje na odločbo o pravici čakali tudi pol leta. Medtem pa pomoč na domu še vedno ostaja storitev, ki jo je treba doplačevati iz lastnega žepa, saj izvajalcev ni dovolj. Domovi za starejše še za lastne stanovalce nimajo dovolj kadra. Poleg tega so ti slabo plačani.

Ministrove prazne obljube

Zapletlo se je tudi pri obljubah ministra Simona Maljevca o občutno nižjih položnicah v domovih starejših. Obljubil je med 200 in 800 evri manjše zneske. Tisti, ki imajo zdaj dodatek za pomoč in postrežbo (od 184 do 529 evrov), ga bodo v novem sistemu izgubili. Za toliko bodo prikrajšani, njihov znesek k oskrbi pa zato ne bo nižji za toliko, kot govori Maljevac. V časniku Finance so izračunali, da bodo po novem največ prihranili tisti, ki dodatka doslej sploh niso imeli, saj so plačevali tudi do 1.500 evrov mesečno. Po novem bi bili omejeni na največ 782 evrov. Razočaranje med posamezniki bo zato neizogibno.

Celoten članek preberite v reviji Demokracija!