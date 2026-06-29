V reviji Demokracija preberite: Financiranje levih aktivistov, borcev za volilno pravico tujcev iz tretjih držav

Piše: Vida Kocjan

Predstavniki organizacij, ki se zavzemajo za volilno pravico tujcev iz tretjih držav v Sloveniji, so v izjavi za javnost pred poslopjem državnega zbora poudarjali, da so spremembe zakona sporne, saj omejujejo politične pravice skupine prebivalcev, ki so jih pridobili pred 24 leti.

Pod izjavo se je podpisalo 33 tako imenovanih nevladnih organizacij, med njimi so tudi nekatere ustanove, ki presenečajo. Nekateri predstavniki so slovenske državljane celo zmerjali, mi pa smo preverili, kako so financirane ustanove, ki jih zastopajo. Ugotovili smo, da gre v veliki meri za podpornike nezakonitih migracij in skrajno leve aktiviste.

Kdo vodi posamezne organizacije in kdo najbolj izstopa

Večina manjšinskih kulturnih društev nima zelo javno izpostavljenih »zvezdniških« vodij, saj gre pogosto za prostovoljske strukture; izstopajo pa aktivisti iz migrantskih okolij in tako imenovane nevladne organizacije, ki se v javnosti tudi sicer večkrat pojavljajo.

Na podlagi javno dostopnih podatkov iz junija 2026 najbolj izstopajo organizacije: Kulturno društvo Gmajna, Kulturni center Danilo Kiš, Slovenska filantropija, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Infokolpa, Inštitut Časopis za kritiko znanosti (ČKZ) in Založba /*cf. – Zavod za založniško in raziskovalno dejavnost.

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