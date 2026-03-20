V resnici se v slovenske volitve iz tujine vmešavata Sorosov in Obamov klan

Piše: Gašper Blažič

Kot kaže, velika manifestacija levičarjev danes na Trgu republike le ni uspela po načrtih. Zbralo naj bi se nekaj sto ljudi, pričakovali pa so precej bolj množično udeležbo.

Shoda se je udeležil tudi Zoran Janković, protestniki pa so s seznama “nezaželenih” tujih politikov tokrat umaknili Aleksandra Vučića. Zakaj, pa boste izvedeli v nadaljevanju članka.

Medtem se je predsednik SDS Janez Janša odzval na najnovejše “ugotovitve” Sove o obisku Black Cube na sedežu SDS, češ da “gre za eklatantno zlorabo državnih institucij za zaščito organizirane kriminalne združbe”, ki da bo preiskana in kaznovana. “Vse te ‘tajne’ podatke lahko mirno objavijo. Itak bi jih, če bi karkoli dokazovali,” je zapisal na omrežju X. Seveda ima prav, kajti če bi režimski mediji te dokaze imeli, bi jih že zdavnaj objavili. Tako pa računajo, da jim bodo volivci verjeli na besedo.

Toda vmešavanje v slovenske volitve dejansko prihaja iz tujine in to s strani mednarodnih botrov Nike Kovač in ostalih levih nevladnikov. Režimski portal Siol.net namreč poroča, da se je oglasil nekdanji svetovalec nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, pisatelj in politični komentator Ben Rhodes. Slednji je na svojem profilu na omrežju X delil novico o pismu slovenskega premierja Roberta Goloba predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. V njem je Golob Evropsko komisijo pozval, naj preišče okoliščine domnevnega vmešavanja izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube v slovenske volitve.

Rhodes je zapisal: “Slovenija je tarča, ker želijo skrajno desničarski avtokrati premagati progresivnega kandidata in okrepiti avtoritarca. Tuji vohuni in vplivne operacije ne bi smeli določati volitev.” In pozval slovenske volivce, naj podprejo Goloba. Ob tem ni odveč spomniti, da Obamova fundacija finančni podpornik Inštituta 8. marec ter močno povezan tudi s klanom razvpitega globalnega mecena levice Georgea Sorosa.

Zelo verjetno pa se Rhodes ni odzval sam od sebe, ampak so ga k temu prosili prijatelji iz Slovenije. Navsezadnje nima zelo močnega osebnega motiva, da bi vzdrževal na oblasti protežirance Zorana Jankovića, pač pa gre za zadeve, ki spominjajo na širjenje kulturnega marksizma, na kar je na Pučnikovem simpoziju opozoril že Alejandro Peña Esclusa – namreč, da imajo nekateri mednarodni mamilaški karteli višji proračun in modernejše opremljeno vojsko od marsikatere latinoameriške države.

Ob tem velja spomniti na dogodek iz leta 2011, ko je Jankovićeva stranka zmagala na volitvah. Takrat so se Američani na to odzvali precej hladno, skoraj odklonilno, njihov tedanji predsednik pa je bil – Barack Obama. Levičarji so bili tedaj nanj jezni zaradi dejstva, ker je tedanji ameriški veleposlanik Joseph A. Mussomeli menda lobiral za Janšo in večkrat povedal kakšno grenko resnico. Ne glede na to, da je politično bližje demokratom kot republikancem. Zaradi Mussomelijevega domnevnega vmešavanja so tranzicijski levičarji v Dražgošah januarja 2012 noreli od jeze. Kot je znano, je kmalu zatem res prisegla (druga) Janševa vlada, a je zdržala zgolj dobro leto.

Kot je videti, je interes ameriških demokratov (zlasti njegovega radikalnega levega krila) ter Sorosovega klana (spomnimo, George Soros je odlikovanec Milana Kučana, sin Alexander pa se druži z Golobom), da vzdržuje Goloba (in Jankovića) na oblasti predvsem širša akcija, da prevzamejo nadzor nad dogajanjem na Balkanu in poskušajo na nek način obnoviti razpadlo Jugoslavijo. Korupcija, ki je bistvo vseh objavljenih prisluhov, jih ne moti, zato podpirajo igro s “tujim vmešavanjem” in tajijo vsebino prisluhov.

Kar je tudi jasen dokaz, kateri tuji faktor se vmešava v notranje zadeve Slovenije. V naši državi imajo vsi ti botri svoje lutke v podobi Nike Kovač in ostalih. Vse jasno.