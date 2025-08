V posel nabave reševalnih helikopterjev vpleten nekdanji partner Tine Gaber?

Piše: G. B.

Včeraj je v javnost pricurljala vest, da je ministrstvo za notranje zadeve zaključilo razpis za nabavo dveh reševalnih helikopterjev.

Pri tej ponudbi so bile v neskladju z naročnikovo zahtevo nekatere tehnične specifikacije. Med drugim v ponudbi ni bil vključen taktični radio TETRA, prav tako helikopterja nista imela nameščenega sistema za spremljanje stanja helikopterja (HUMS) oziroma sistema za uravnoteženje rotorjev, sistem reflektorjev pa je bil v nasprotju z zahtevo naročnika, so pojasnili v obrazložitvi.

Od podjetja Leonardo je naročnik pridobil nekaj dodatnih dokazil in odločil, da ponudnik izpolnjuje pogoje oz. je ponudba v skladu z zahtevami iz naročila. Tako so se odločili naročilo oddati podjetju Leonardo v skupni ponudbeni vrednosti dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne pomoči in usposabljanja v višini 31.964.000 evrov z DDV ter skupni okvirni dvoletni vrednosti vzdrževanja v višini pet milijonov evrov z DDV z možnostjo povečanja za največ 30 odstotkov.

Zoper odločitev je dovoljena revizija v roku osmih delovnih dni od datuma objave odločitve na portalu javnih naročil, kjer je bila objavljena v torek. O odločitvi ministrstva je prvi poročal portal Info360.

Na vprašanje STA, ali bodo zahtevali revizijo, so v podjetju Airbus Helicopters Deutschland odgovorili, da so z odločitvijo ministrstva seznanjeni, a je zaenkrat ne komentirajo.

Se za razpisom skriva korupcija?

To pa je v glavnem tudi vse, kar so režimski mediji sporočili javnosti glede helikopterjev. Očitno je treba pač vladi verjeti na besedo. Toda na Hrvaškem se za reševanje uporabljajo helikopterji konkurenčnega Airbusa, opozarja portal Info360. Opozarjajo tudi, da bodo reševalci z izbiro Leonarda, sicer italijanskega proizvajalca, dobili helikopter, ki je po njihovem mnenju manj primeren za reševanje oziroma ima določene tehnične karakteristike, ki si jih ne želijo. Gre za tip helikopterja, ki ga že ima policija, ki bo zdaj le še razširila svojo floto, še navaja portal.

Toda to še ni vse. Glavni lobist za Leonardo v Sloveniji naj bi bil po nekaterih podatkih Uroš Marolt, ki je povezan tudi z Gregorjem Golobičem. Marolt je sicer pred časom Bojanu Požarju zanikal, da je bil v intimni zvezi s Tino Gaber, čeprav se o tem še vedno naglas govori po kuloarjih. Marolta se je sicer večkrat omenjalo v povezavi s Telekomom Slovenije kot možnega člana nadzornega sveta namesto Boruta Jamnika, do realizacije pa ni prišlo.

Že marca letos smo v Demokraciji že pisali o nabavi helikopterjev in že takrat je bilo znano, da je bil izbran Leonardo. Razpis so vodili na ministrstvu za notranje zadeve in čeprav so njihovi predstavniki pred tem pri evropskih proizvajalcih preverjali dobavne roke, so določili takšne, ki so ustrezali le enemu proizvajalcu, in sicer italijanskemu podjetju Leonardo, od katerega je policija pred nedavnim že kupila helikopterje, je takrat pisala naša novinarka Vida Kocjan.

Po razpisu je bil proizvajalec dolžan dobaviti oba helikopterja najpozneje do 31. oktobra 2026, vendar so na ministrstvu vedeli, da podjetje Airbus kot eden od dveh najresnejših ponudnikov tega ne bo moglo uresničiti. Kar pomeni, da je bil razpis dejansko fiktiven in da so vsa pojasnila s strani vlade, zakaj Airbus ni bil izbran, dejansko pesek v oči, saj je šlo v resnici za posel s političnim ozadjem, v tem poslu bodo očitno posredniki dobro zaslužili.

Leonardo pa je vpleten tudi v posel, povezan z izgradnjo Centra za kibernetsko varnost v okviru SDH – iz tega razloga se je z ministrstva za obrambo na SDH “prestavil” Damir Črnčec. Več si lahko preberete TUKAJ.