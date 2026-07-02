V ruskem napadu na Kijev ubitih sedemnajst ljudi, ranjenih pa skoraj sto. Poškodovanih in uničenih je vsaj trideset stavb.

Piše: C. R., STA

Rusija je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo ubitih najmanj sedemnajst ljudi, skoraj sto je bilo po dosedanjih podatkih ranjenih; pod ruševinami so še ljudje, ki jih reševalci še iščejo, zato se številke lahko še povečajo.

Zabeležili so, da je Kijev zadelo 25 balističnih raket in 12 udarnih brezpilotnikov na 33 lokacijah, padce delov zbitih brezpilotnikov pa so zabeležili na 18 lokacijah. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim je zagorel hotel v središču Kijeva, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vsega skupaj je bilo nad Ukrajino s straniRusije izstreljenih 74 raket in 496 brezpilotnikov, ukrajinska protizračna obramba je uničila 524 zračnih ciljev, med njimi je bilo 48 raket, ostalo droni. Kijev so to noč napadala le štiri ruska letala TU95, vsa ostala so v pripravljenosti za nove napade.

V tokratnem napadu je bilo v prestolnici ubitih najmanj 17 ljudi, vokoli 100 je bilo ranjenih, župan Kijeva Vitalij Kličko, pa je poročal o gmotni škodi na stanovanjskih stavbah, logističnih objektih, skladiščih in drugi civilni infrastrukturi v petih okrožjih. Med drugim je zagorel hotel v središču mesta.

Tudi vodja vojaške uprave v Kijevu Timur Tkačenko je davi sporočil, da so ruske sile napadle tudi stanovanjska območja in da so bili ubiti civilisti. Med žrtvami so po njegovih besedah tudi otroci.

Po mestu je zaradi raketnega napada izbruhnilo več požarov, trenutno na osmih mestih v mestu. O škodi poročajo na več kot 30 lokacijah v prestolnici, med drugim na postaji reševalnih vozil v mestu, pri čemer je bil huje poškodovan najmanj en človek, študentskem domu in vozilih. Reševalci se še vedno borijo s požari v skladiščih in eni stanovanjski hiši, je dodal Tkačenko.

Po poročanju britanskega BBC gre za prvi obsežen napad Rusije na Ukrajino z raketami in droni v več kot dveh tednih. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je v osrednjem in vzhodnem delu Kijeva odjeknilo več kot deset eksplozij.

Rusko obrambno ministrstvo je danes potrdilo obsežen napad na Kijev kot odgovor na ukrajinske “teroristične napade na civilno infrastrukturo”. Ruske sile so po navedbah ministrstva, ki ga povzema ruska tiskovna agencija Tass, izvedle silovit napad na ukrajinske objekte vojaške infrastrukture, energetske infrastrukture in vojaška letališča v regijah Kijev, Dnipropetrovsk, Poltava, Čerkasi in Černigov.

Po podatkih, ki so jih pridobile ukrajinske varnostne službe, se bodo ruski raketni napadi v kratkem času ponovili.

Poljska je zaradi napada na Kijev aktivirala lovska letala za zaščito svojega zračnega prostora. “Ti ukrepi so preventivne narave in so namenjeni zavarovanju ter zaščiti zračnega prostora, zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožene regije,” je poljska vojska zapisala na družbenem omrežju X.

Finska pa je medtem zaradi grožnje ruskih dronov, ki so zašli na njeno ozemlje, začasno zaprla del svojega zračnega prostora. Obrambne sile so po poročanju finske radiotelevizije Yle omejitev nad vzhodnim delom Finskega zaliva odpravile po nekaj urah.