V novih ruskih napadih z droni na Ukrajino spet mrtvi in ranjeni

Piše: C. R., STA

Ukrajina je bila tudi minulo noč tarča napadov ruskih dronov. V regiji Sumi so bili ubiti trije ljudje, so danes sporočile regionalne oblasti. V napadu na mesto Dnipro je bilo danes ubitih najmanj deset ljudi, 100 je bilo ranjenih. Iz mesta Samar pa poročajo o dveh smrtnih žrtvah.

Med smrtnimi žrtvami ruskega napada v regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine je tudi osemletni otrok, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil vodja vojaške uprave regije Sumi Oleh Hrihorov. V napadu, ki je poškodoval in uničil hiše ter povzročil požar, so bile ranjene še tri osebe, je dodal.

Še tri osebe so bile ponoči ranjene v ruskih napadih z droni v Harkovu, poškodovana je bila tudi civilna infrastruktura, je sporočil tamkajšnji župan Ihor Terehov.

Kot je še dejal po poročanju ukrajinskih medijev, je ruska stran ponoči na mesto izstrelila približno sedem dronov iranske izdelave.

V ločenem ruskem napadu na mesto Dnipro na vzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj sedem ljudi. Več deset ljudi je ranjenih, med njimi 10 otrok, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poškodovane so šole, zdravstvene ustanove in potniški vlak.

“To je verjetno eden najbolj predrznih napadov na Dnipro od začetka vojne,” je ob napadu dejal župan mesta Dnipro Boris Filatov.

Medtem iz bližnjega mesta Samar poročajo o dveh smrtnih žrtvah in devetih ranjenih.

Rusija je dan prej na Ukrajino izstrelila na desetine dronov in raket, pri čemer je bilo v napadu na prestolnico Kijev in kijevsko regijo po zadnjih podatkih ubitih deset ljudi, okoli 20 ljudi pa ranjenih.