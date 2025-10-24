V novi številki Demokracije preberite: Reciklažni stroj Vladimirja Prebiliča

Piše: Gašper Blažič

Ko smo pred nedavnim pisali o novi t. i. županski stranki, ki je medtem hitro utonila v pozabo, smo opozarjali, da se v politiko skozi stranska vrata vračajo nekdanji kadri LMŠ. Izrecno smo omenili nekdanjo poslanko Jerco Korče pa tudi Roberta Pavšiča in Braneta Goluboviča.

Očitno sta se slednja že premislila glede strankarske izbire, saj sta se sredi prejšnjega tedna pojavila na ustanovnem kongresu nove stranke Vladimirja Prebiliča, evropskega poslanca, ki je v Evropski parlament tako rekoč priplezal prek stranke Vesna in se z njo razšel, medtem ko se je Vesna tesneje povezala z Levico, ki je Prebilič naj ne bi maral. No, vseeno pa je pod svoje okrilje nedrja vzel med drugim nekdanjega poslanca te stranke Boštjana Koražijo. Tako je pokazal ustanovni kongres stranke, ki se po novem imenuje Prerod, enako kot znameniti nekdanji narodnozabavni ansambel s Ptuja.

V SD mu ni uspelo »priti na konja«

Toda preden se posvetimo ustanovitvi Prebiličeve »novoobrazne« stranke, spomnimo na nekatera dejstva, o katerih smo sicer že pisali. Prebilič je bil še leta 2008 »as iz rokava« tedanje SD, saj je bil občinski svetnik v Kočevju (očitno pa ne kandidat za poslanca, saj je bilo Kočevje rezervirano za Janka Vebra), povrh vsega pa je tudi vodil strankin odbor za obrambo.

