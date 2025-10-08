V novi reviji Demokracija preberite: Zmaga življenja nad smrtjo! Nov napad na SDS! Primeri zlorab organov pregona; Milosavljevićevemu podjetju milijoni evrov; Intervjuji: Silvo Klemenčič, Axel Kaiser in Branko Koderman

V njej pišemo, da je Alešu Primcu, skupaj s strankami SDS, NSi, SLS ter ob podpori Cerkve in vernikov uspelo zbrati več kot 46.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gre za jasno sporočilo državljanov, da si želijo razprave o temeljnih etičnih vprašanjih, ne pa zakona, ki odpira vrata zlorabam in kršitvam ustavnega načela nedotakljivosti življenja.

Prejšnji torek je na domu Aleša Hojsa, nekdanjega notranjega ministra in podpredsednika Slovenske demokratske stranke, potekala hišna preiskava, ki jo je odredilo Specializirano državno tožilstvo zaradi domnevnih povezav z organizirano kriminalno skupino, kar je Hojs odločno zanikal. Akcija, izvedena nekaj mesecev pred volitvami, je sprožila sume o politični motiviranosti, ki spominja na pretekle primere preiskav. In to v predvolilnem času.

Nekdanji minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak je za revijo Demokracija napisal prispevek v katerem pravi, da v sistemu policije, tožilstva ali sodstva, pogosto pa tudi v sistemu vseh treh prihaja do zlorab. Novejša zgodovina zlorab policije, tožilstva ali sodstva, v nekaterih primerih pa vseh treh je polna dokazljivih primerov nezakonitosti. Seveda se postavlja vprašanje, kako je sploh mogoče, da prihaja do zlorab v institucijah, ki naj bi bile po črki zakona neodvisne in naj bi striktno delovale na podlagi zakona.

Upokojenci so največja žrtev aktualne vlade. Ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence, pravičnejše in višje pokojnine brez privilegijev, širši ukrepi za dostojno staranje je le nekaj ukrepov, za katere si prizadevajo v Slovenski demokratski stranki. Tako so pripravili in v parlamentarno obravnavo vložili večje število predlogov za boljši gmotni in socialni položaj upokojencev. Vladajoča leva koalicija je njihove predloge že zavrnila.

In še to. Nadaljujemo zgodbo o novoustanovljenem slovenskem orožarskem holdingu DOVOS, ki je v lasti Slovenskega državnega holdinga. Ob tem razkrivamo, kako ministrstvo za obrambo izdatno financira zasebno orožarsko podjetje Miloša Milosavljevića, ki je v zadnjih letih prijelo skoraj 18 milijonov evrov.

Intervjuji: Silvo Klemenčič, Axel Kaiser in Branko Koderman.

Z revijo Demokracija boste vedeli več!