V novi reviji Demokracija preberite: Za lakaje denar! Za kritike gorjača! Vladajoči naredili več kot milijardo evrov minusa! Golobova vlada kot podružnica Hamasa! Intervjuji: Pavel Rupar, Federico Potočnik in Marwan Abdallah

Piše: C. R.

Izšla je nova številka revije Demokracija! V njej pišemo o medijskem zakonu, ki ga je vladajoča leva koalicija potrdila v državnem zboru. Zakon sistemsko nagrajuje režimu naklonjene medije, medtem ko kritične glasove potiska v finančno in institucionalno osamitev. Gre za poskus popolnega podrejanja medijskega prostora, ki spominja na prakse iz preteklih časov.

Zadnji meseci pred parlamentarnimi volitvami bodo še hujši, kot smo sprva mislili. Izkazalo se je, da bo vladajoča stranka Gibanje Svoboda skupaj s svojimi botri šla na vse ali nič. Tudi zato je pohitela s spornim zakonom o medijih. In ker nima ničesar pozitivnega za pokazati, jim ostane samo še dimna zveza z Gazo, Palestino in rumenim temami.

Državni proračun je imel v prvih osmih mesecih letos dobro milijardo evrov primanjkljaja. Fiskalni svet pri tem ugotavlja, da je glavni razlog za to previsoka javna poraba. Finančni minister Klemen Boštjančič se zaradi tega ne razburja. Po njegovem je to v skladu z vladnim proračunskim načrtovanjem. No, bomo videli, če je to res?

Z znanim slovenskim zdravnikom mlajše generacije dr. Federicom Potočnikom smo se pogovarjali o razmerah v slovenskem zdravstvu, spornih vladnih zakonih in problematičnem delovanju Golobove levičarske vlade. Vprašali smo ga tudi, kako iziti iz stanja, v katerem se je znašala Slovenija v sedanjem turbulentnem času.

Z libanonskim politikom in podpredsednikom Mednarodne demokratske zveze Marwanom Abdallahom smo se pogovarjali o dejavnostih desnosredinske stranke Kataeb, katere član je, spopadih na Bližnjem vzhodu, vlogi krščanstva v regiji in o drugih aktualnih zadevah. Opozarja, da je navzočnost palestinskih oboroženih frakcij v Libanonu predstavljala in še predstavlja neposredno grožnjo libanonski državni suverenosti in stabilnosti.

Migrantsko nasilje je znova na pohodu. V Nemčiji je Iračan potisnil ukrajinsko begunko pod vlak. Oblasti so sprva hotele prikazati njeno smrt kot nesrečo. Na Nizozemskem je bilo dekle ubito v bližini azilnega doma. Množični odzivi na nasilje nad ženskami, ne pa tudi na množične migracije.

In še to. Vojaška parada v Pekingu je bila letošnji osrednji dogodek na Kitajskem. Kitajski predsednik Ši Džinping je dejal, da se svet sooča z izbiro med mirom in vojno. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zatrdil, da Ši, Putin in Kim kujejo zaroto proti ZDA.

Z Demokracijo boste vedeli več!