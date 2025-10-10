V novi reviji Demokracija preberite: Primeri zlorab policije, tožilstva, sodstva – ali vseh treh

Piše: Dr. Vinko Gorenak, izr. prof., večkratni poslanec DZ RS, nekdanji minister za notranje zadeve

Policisti Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu so 30. septembra 2025 ob 6.06 pozvonili pri vratih hiše Aleša Hojsa z nalogom za hišno preiskavo.

Razlog: Hojs naj bi bil kot notranji minister leta 2021, potem ko naj bi bil seznanjen s strani neznanega storilca kaznivega dejanja iz policije, z načrtovanimi hišnimi preiskavami v zadevi »Kavaški klan« člane omenjenega klana obvestil o hišni preiskavi. Zgodba za lahko noč, ki ne prenese nobene resne kritike, a presojanje te svoje trditve prepuščam drugim. V tem prispevku pa namenoma izpuščam zadevo Patria kot zlorabo policije, tožilstva in sodstva, ker o tej zadevi večina nas že ve prav vse.

Kaj predstavlja Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili

Gre za posebno specializirano službo pri tožilstvu, ki je nastala v času mandata prve Janševe vlade, tudi na pobudo in zahtevo EU, da policisti pač ne morejo preiskovati policistov, zato je bil ustanovljen omenjeni oddelek, katerega naloga je preiskovanje sumov storitev kaznivih dejanj, ki so jih osumljeni policisti, pripadniki Sove ali pripadniki obveščevalne službe ministrstva za obrambo, točneje osebe s posebnimi pooblastili. Posebni oddelek je pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe:

policije,

vojaške policije, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku,

s pooblastili policije v predkazenskem postopku, ki so napotene na misijo v tujini,

obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo,

Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

Hojs leta 2021 ni sodil v omenjene kategorije, zato ga ti preiskovalci po črki zakona in mojem mnenju sploh ne bi smeli preiskovati.

