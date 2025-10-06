V novi reviji Demokracija preberite: Pomisleki ob ustanovitvi družbe DOVOS, 2. del; Kdo bo nadzoroval porabo?

Piše: Vida Kocjan

Slovenski državni holding (SDH), ki ga vodi Žiga Debeljak, Janković-Golobov kader, je septembra ustanovil orožarski holding Dovos, družbo za obrambo, varnost in odpornost. Določili so začetni kapital v višini 3 milijone evrov, tako SDH kot Dovos, kjer je glavni Golobov Damir Črnčec, sta v stoodstotni državni lasti. Dovos bo bedel nad obrambnimi projekti.

Ustanovitev orožarskega holdinga je zagotovo pomemben trenutek in pomeni način delovanja slovenske obrambne industrije v prihodnosti. Naši viri navajajo, da bo holding Dovos vlagal in razdeljeval proračunska sredstva posameznim obrambnim projektom in s tem tudi zasebnim podjetjem.

Kdo bo nadzoroval porabo?

Slednje je dobrodošlo, vendar pa se postavlja vprašanje, kdo bo spremljal preglednost delitve sredstev in preglednost posameznih projektov. Poznavalci opozarjajo, da si nekatera podjetja to s svojim znanjem in navzočnostjo na trgu »več kot zaslužijo«, druga pa so zelo vprašljiva in zato zahtevajo večji nadzor tistih, ki spremljajo proračunsko porabo.

Če bo poslovanje pregledno, transparentno in brez kančka korupcije, pa Slovenija lahko končno pokaže, da se zna izogniti velikim napakam iz preteklosti. Vendar pa kaže, da se situacija spet zapleta.

