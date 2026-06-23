V novi reviji Demokracija preberite: Od »depolitizacije« RTV in dragih daril v škodo davkoplačevalcev do pristranskega ekrana

Piše: Vida Kocjan

Golobova vlada – nekdanja, saj je za svoje delo na volitvah dobila izstavljen račun – je javni servis obilno zalivala z dodatnimi proračunskimi milijoni prek novel zakona in neposrednih nakazil. Stroški in plače novinarjev, ki predstavljajo največji delež, rastejo, program se je sprevrgel v politično zelo enostranskega. Izdatno so zalivali tudi novinarje in medije, ki so trobili v njihov rog.

V letu 2025 je RTV Slovenija (RTVS) iz državnega proračuna (prek ministrstva za kulturo in urada za narodnosti) prejela okoli 12,3 milijona evrov sofinanciranja. Decembra 2025 je ministrstvo pod Asto Vrečko nakazalo dodatnih 1,3 milijona evrov za zimski regres – izredno, mimo rednega proračuna. Junija 2026 pa je vlada tik pred odhodom prerazporedila še 3,5 milijona evrov za glasbeno produkcijo. Pri slednjem se je zapletlo: pogodbe in sklepa o izplačilu ni želel podpisati nihče, zato RTVS tega denarja verjetno ne bo videl. Skupaj gre za več deset milijonov davkoplačevalskega denarja v zadnjih dveh letih mandata, ki ga prispevajo vsi, ne glede na to, ali RTV gledajo ali ne.

Hkrati so plače na RTVS med najvišjimi v javnem sektorju. Stroški dela redno zaposlenih so za leto 2026 načrtovani pri 100,675 milijona evrov in predstavljajo 64,1 odstotka vseh odhodkov. Kritiki opozarjajo: gre za klasična predvolilna darila na račun davkoplačevalcev.

Finančna slika: stabilnost ali odvisnost?

Z novelo, ki jo je pripravilo in zagovarjalo ministrstvo za kulturo pod Vrečkovo, je vlada zagotovila do 10 odstotkov RTV-prispevka (približno 10 milijonov evrov) za narodnostne programe in 4 odstotke (približno 4 milijone) za glasbeno produkcijo neposredno iz proračuna. Skupaj gre za 13–14 milijonov evrov dodatnih proračunskih sredstev letno.

Za leto 2026 je RTVS določil proračun s prihodki in odhodki v višini 158,85–162,86 milijona evrov (presežek naj bi bil zgolj nekaj tisoč evrov). Od tega naj bi iz RTV-prispevka prišlo okoli 109 milijonov evrov, preostalo pa iz proračunskih sofinanciranj (okoli 13 milijonov prek ministrstva za kulturo in urada za narodnosti) ter drugih virov. Brez teh 13 milijonov bi RTVS načrtoval 9,5 milijona evrov. Javni servis je tako postal odvisen od dobre volje aktualne oblasti – in te volje je bilo v času Golobove vlade veliko.

Svet zavoda RTVS in vloga aktivista Forbicija

Najvišji organ upravljanja je svet RTVS, ki ga od junija 2023 vodi Goran Forbici. Slednji je vodilni levičarski aktivist (direktor nevladnega CNVOS). Poznavalci navajajo, da je del »repolitizacije« in v veliki meri odgovoren za odvisnost RTVS od levičarske srenje.

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