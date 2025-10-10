V novi reviji Demokracija preberite: Nova zloraba organov pregona za obračun s stranko SDS

Piše: Anamarija Novak

Podpredsednik SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs je večkrat jasno zavrnil očitke, naj bi bil članom Kavaškega klana izdal podatek o policijskih preiskavah. Z odvetnikom Francijem Matozom sklepata, da je Hojsovo ime nekdo zlorabil v komunikaciji s člani kriminalne združbe.

Prejšnji torek je v jutranjih urah na domu Aleša Hojsa, nekdanjega notranjega ministra in podpredsednika SDS, potekala hišna preiskava, ki jo je odredilo Specializirano državno tožilstvo (SDT) zaradi domnevnih povezav z uvodoma omenjeno organizirano kriminalno skupino. Akcija, izvedena nekaj mesecev pred volitvami, je sprožila sume o politični motiviranosti, saj spominja na pretekle primere preiskav v predvolilnem času. Hojs obtožbe zavrača kot neutemeljene, njegov odvetnik Franci Matoz pa je sodno odredbo o hišni preiskavi označil za nezakonito. »Po naši oceni gre za politično motiviran pregon, še posebej ob bližajočih se volitvah.«

Hojs: Zahtevam hitro in transparentno preiskavo

Aleš Hojs je skupaj z odvetnikom Francijem Matozom dan po hišni preiskavi na novinarski konferenci razložil svoje stališče glede obtožb in sumov, navedenih v odredbi, ki ga povezuje z domnevnim razkritjem informacij o preiskavah Kavaškega klana. Poudaril je, da je nad obtožbami izjemno presenečen in jih odločno zanika. Kot je dejal, nič od tega, kar ga sumijo, ne drži, in želi, da se stvar čim hitreje razišče. Zahteva tudi hitro in transparentno preiskavo, s katero bi policija pregledala njegov telefon in ugotovila, da domnevna komunikacija, ki naj bi jo bil imel, ne obstaja. Po njegovih besedah naj bi sumi izhajali iz korespondence med dilerjem in sorodnikom njegovega najemnika, kjer naj bi bilo navedeno, da je Hojs posredoval podatke o prihajajočih preiskavah Kavaškega klana. V zvezi s tem je bil jasen: »Jaz moram reči, da me to zelo čudi, ker sam seveda o nikakršnih datumih za ovadbe Kavaškega klana nisem bil informiran, torej nikoli nisem vedel, kdaj naj bi se kakšna preiskava zgodila, nikoli nisem z nikomer o tem govoril, kaj šele da bi nekomu pošiljal kakšna sporočila ali kaj podobnega. To je torej popolna laž in jo kategorično zanikam.«

