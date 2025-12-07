V novi reviji Demokracija preberite: Janša in Tomašič na knjižnem sejmu o oddaji in knjigi Kdo vam laže, medijih, svobodi govora, cenzuri in politiki

Piše: Lucija Kavčič

Na 41. Slovenskem knjižnem sejmu je 25. novembra na Glavnem odru potekala predstavitev knjige Kdo vam laže avtorja Borisa Tomašiča, ki je hkrati tudi voditelj oddaje z istim naslovom na Nova24TV, ki je osnova za knjigo. O knjigi, medijih in politiki se je Tomašič pogovarjal z Janezom Janšo.

Knjiga Kdo vam laže je posvečena aktualni oblasti, čeprav je TV-oddaja začela nastajati takrat, ko se je začelo v slovenski politiki intenzivno lagati. V času covida, ko so se poskušali prikriti dejansko stanje in dejanski problemi, je predstavitev knjige napovedal Boris Tomašič, ki je dejal, da je bila slovenska politika od nekdaj polarizirana, vendar pa še nikoli doslej ni bila tako polarizirana na resnico in laž kakor prav pod zdajšnjo slovensko vlado. Hkrati je knjiga Kdo vam laže namenjena tudi proslavitvi desete obletnice delovanja medija Nova24TV. »Napovedovali so nam le kratek dah, pa je minilo 10 let in nič ne kaže, da bomo odnehali,« je zagotovil Tomašič, ki je v knjigi pripravil pregled mandata Golobove vlade, ko je laž postala tako rekoč nova vrednota in ko nikogar v vladi ni sram lagati.

Ukradena beseda

Janez Janša se je Tomažiču na odru pridružil nekaj minut kasneje, saj se je vrnil iz Maribora, kjer je imel v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve z mladimi pogovor o nastanku slovenske države. Janša je dejal, da je današnji čas vse bolj gluh za resnico, hkrati pa je beseda ukradena. Tisti, ki smo živeli v jugoslovanski državi, poznamo grobi način, ko so bile stvari direktno poimenovane s svojim nasprotjem. Tako je bilo že samo ime nekdanje države Jugoslavije, ki se je imenovala ljudska republika v času, ko so komunisti zaprli in pobili največ ljudi. »Živeli smo v državi, v kateri je bila beseda ukradena, je pa večina vedela za laži, da so laži,« je dejal Janša in dodal, da se danes, 34 let po osamosvojitvi, kraja besede veliko bolj kompleksno ponavlja.

Janša o medijih

Kradejo se pojmi in največja kraja se dogaja prav na področju medijev; gre za varnost in svobodo izražanja. Naši oziroma zahodni mediji v veliki večini ne uporabljajo več pojma svoboda izražanja, ampak pojem svoboda medijev, čeprav medij ni oseba, pač pa sredstvo, prek katerega bi se morala svoboda izražanja uresničevati. Morali bi biti pluralni in bi morali poročati resnico. Drugače pa je, ko gre za mnenja; v tem primeru morajo biti različni mediji, ki različno poročajo. Toda svoboda izražanja je sedaj prenesena na določene institucije, ki so si jih levičarji prek kulturnega boja popolnoma podredili. In to ni problem samo Slovenije, ampak celotnega zahodnega sveta, je dejal Janša, a je pri nas problem še veliko večji, ker tranzicija ni bila uspešna, zato je ljudi v Sloveniji toliko laže prepeljati žejne čez vodo.

Spletna cenzura

Omejuje se svoboda izražanja, četudi smo v digitalni dobi pametnih telefonov, računalnikov in družabnih omrežij. Kulturni marksizem je prevladal v medijih, kulturnih institucijah in na univerzah oziroma tam, kjer se ustvarja zavest. V Evropi je veljaven akt o digitalnih storitvah, ki tudi vsem platformam, ki so v glavnem ameriške, nalaga neke vrste cenzuro. Tako ima Evropska komisija v Sloveniji pogodbo z nevladnimi subjekti, kot je to Oštro Anuške Delić, in s spletnim očesom v domeni Fakultete za družbene vede UL. In ti subjekti imajo pravico, da cenzurirajo objave na omrežjih oziroma celo predlagajo in dosežejo ukinitev profilov ali pa omejijo doseg določenega zapisa. »To je sicer po zmagi Trumpa nekoliko teže, ker so ameriške platforme prekinile pogodbe s subjekti, ki izvajajo cenzuro, je pa vskočila Evropska komisija, ki izvaja nekaj, česar v Ameriki ni več,« je dejal Janša.

Celoten članek preberite v reviji Demokracija!