V novi Demokraciji preverite: Svoboda ob 12 poslancev; Bo naslednja Golobova vlada zdržala le nekaj mesecev?; V primežu korupcije; Intervjuja: Niko Gamulin in David Sipoš

Izšla je nova številka revije Demokracija! V njej objavljamo, kako je v velikem in nenavadnem finišu Svoboda vendarle osvojila prvo mesto med strankami na prelomnih parlamentarnih volitvah. Če bo vlado še naprej vodil Robert Golob, bo po vsej verjetnosti ta vlada obstala največ pol leta, nato pa bodo sledile nove predčasne volitve. Kdo so realni največji poraženci zadnjih volitev in kdo vse bo po novem moral iskati službo zaradi izgube poslanske funkcije. Kako se je slovenska vladajoča elita že od nekdaj bratila s Sorošovim klanom in kako je to vplivalo na razmere v Sloveniji. V intervjuju za Demokracijo je doktor Niko Gamulin pojasnil, kako je analiziral objavljene prisluhe in ugotovil, da to niso ponaredki. Filmski režiser in producent David Sipoš pa je predstavil nastanek filma Exodus 1945 – naša kri.

Gibanje Svoboda je za las prehitelo največjo opozicijsko stranko SDS, a hkrati glede na volitve leta 2022 izgubilo kar 12 mandatov. Stranka SDS je glede na neuradne izide nedeljskih volitev v DZ RS znova postala druga največja parlamentarna stranka. Trenutno ji kaže na 28 poslancev, kar je eden več kot na zadnjih volitvah. Na nedeljskih državnozborskih volitvah je sicer po delnih neuradnih izidih – po 99,85 odstotka preštetih glasov – slavila Svoboda pred SDS. V DZ so se poleg Svobode in SDS uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Levica in Vesna ter Resni.ca. Volilna udeležba je bila po 99,85 odstotka preštetih glasovnic 69,32-odstotna. Glasove je oddalo 1.175.173 od skupno 1.695.225 volilnih upravičencev. Pred štirimi leti je bila udeležba 70,97-odstotna.

Še štiri leta Goloba? Ali zgolj nekaj mesecev?

So bile zadnje volitve presenečenje ali celo razočaranje? Očitno se je na nek način ponovilo leto 2008, saj SDS za en poslanski sedež zaostaja za vodilno Svobodo. A to je še vedno veliko manj kot leta 2022, ko je imela Svoboda kar 41 sedežev, če ne upoštevamo kasnejših izstopov. V štirih letih je Svoboda tako izgubila kar 12 poslanskih sedežev, kar pomeni, da ima dosedanja koalicija sedaj 40 sedežev in ne bo mogla več sama vladati. Lahko jo rešijo edino še Demokrati, ki imajo šest poslanskih mandatov, a v parlamentu ne bo predsednika Anžeta Logarja niti Eve Irgl. Prav tako ni mogoče najti med poslanci, vsaj zaenkrat (dokler ne bodo prešteti prav vsi glasovi), nobenega od prestopnikov. Od parlamenta se tako poslavljajo (med drugim) Tine Novak, Dejan Kaloh, Mojca Šetinc Pašek, Miha Kordiš in Matej Tašner Vatovec. Skoraj bi se to zgodilo tudi Robertu Golobu, ki je trepetal za poslansko funkcijo – če bi ostal brez nje, bi mu to brez dvoma zmanjšalo osebno politično vrednost. Prav tako v novem sklicu DZ ne bo niti Tanje Fajon niti Jonasa Žnidaršiča.

Kdo so poraženci volitev?

Volitve 2026 so prinesle dramatične osebne pretrese v slovenski politiki. Čeprav je parlament sestavljen iz sedmih strank, je v ozadju veliko osebnih zgodb o padcih, razočaranjih in političnih koncih. Največji poraženci niso stranke, temveč posamezniki, ki so v preteklih letih krojili politični prostor, a jim tokrat volivci niso podelili novega zaupanja. Takšen primer je med drugim dosedanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Kako nameravajo Golobovi olastniniti Gen-I oziroma si pripraviti »zlato padalo«

Država Gen-I uradno obvladuje stoodstotno, a spremembe statutov, zadržani dobički v višini 218 milijonov evrov in zakonske prilagoditve kažejo na pot do tihe tajkunske privatizacije, ki bi koristila Robertu Golobu in njegovemu ožjemu krogu.

Po navedenih razkritjih Golob načrtuje olastninjenje (privatizacijo) družbe Gen-I, ki je prek državnih družb Gen energija in Slovenski državni holding (SDH) v 100-odstotni državni lasti. Namero privatizacije družbe Gen-I je v zadnjem skrivaj posnetem pogovoru potrdil tudi Dejan Paravan, zelo dober Golobov prijatelj, nekdanji generalni direktor družbe Gen energija in zdajšnji direktor zasebne družbe NGEN.

Intervjuja: Niko Gamulin in David Sipoš

“Zmotilo me je to, da so uveljavljeni mediji preprosto povzeli trditve akterjev, ki so bili povezani s prisluhi. Nihče si ni vzel časa, da bi preveril, ali trditve o umetno generiranih vsebinah sploh držijo. Pregledal sem znanstveno literaturo in znane omejitve trenutnih najzmogljivejših modelov. Ti imajo težave z generiranjem variabilnih premorov med besedami, variacijo naglaševanja besed, simulacijo hripavega glasu, kašlja. To so podrobnosti, ki jih človeški govor vsebuje naravno, umetna inteligenca pa jih še ne zna prepričljivo posnemati,” je pojasnil dr. Niko Gamulin, poznavalec umetne inteligence.

Producent in režiser David Sipoš pa je spregovoril o motivu za film Exodus 1945:Naša kri. “Od samega začetka smo stavili na človeško noto, torej na tiste globoke osebne stiske, neizmeren pogum in težke moralne dileme posameznikov, s katerimi se gledalec lahko resnično poistoveti na čustveni ravni. Želeli smo, da občinstvo začuti težo tistega časa skozi oči ljudi, ki so ga doživeli oziroma preživeli,” je dejal.

Dars v primežu korupcije: Od zrežirane afere 2023 do razkritij o političnem orodju Golobove vlade

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) ostaja v središču najhujših korupcijskih škandalov v slovenskih državnih podjetjih. Prvi val iz leta 2023 je po besedah Jožeta Oberstarja, nekdanjega predsednika nadzornega sveta, finančne komisije in zunanjega odvetnika Darsa, umetno ustvarjena afera za odstranitev Valentina Hajdinjaka, ki ni bil del »klike«. Drugi val iz obdobja 2025–2026 pa prinaša tajne posnetke Oberstarja na spletni strani anti-corruption2026.com, ki razkrivajo sistematično zlorabo Darsa za politično kupovanje podpore in škodovanje nasprotnikom pod vlado Roberta Goloba. Dodatno so objavljeni še posnetki pogovorov Vesne Vuković, nekdanje generalne sekretarke Svobode in tesne sodelavke Roberta Goloba. Vse to se dogaja v času, ko upravo Darsa vodi Andrej Ribič (od novembra 2024 s polnim mandatom), nekdanji vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda in tesen Golobov sodelavec.

Vladni PR-cirkus: Odpiranje nedokončanih projektov pod sencami korupcije

Marca 2026 je Slovenija postala oder za največji politični kabaret desetletja – predvolilni šov z zlatimi trakovi, testnimi vlaki in bleščečimi nasmehi, priča smo bili celo slovesnemu odprtju dvigala. Vsi so se smejali v kamere, vendar pa se je pod bleščečimi trakovi skrivala gnila resnica: projekti so stari, nedokončani, predragi in, po besedah njihove lastne generalne sekretarke, okuženi s korupcijo, ki diši po denarju, izdaji in črnih luknjah.

