V novi Demokraciji preberite: Zdravniki iz tretjih držav brez licenc

V slovenskem zdravstvenem sistemu se v zadnjem času kopičijo opozorila o podeljevanju zdravniških licenc zdravnikom iz držav zunaj Evropske unije (EU), pri čemer naj bi se usposobljenost kandidatov ne preverjala dovolj strogo.

Poznavalci trdijo, da takšna praksa krši vsebinski smisel in namen evropske direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij, kar bi lahko ogrozilo kakovost zdravstvene oskrbe in varnost pacientov. Medtem ko ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Valentina Prevolnik Rupel (Svoboda) zanika kakršnekoli nepravilnosti in poudarja skladnost z zakonodajo, strokovne organizacije, kot sta Sindikat zdravnikov in družinskih zdravnikov Slovenije (Fides) ter Zdravniška zbornica Slovenije, izražajo resne pomisleke.

Ozadje problema: Rast opozoril v javnosti

V zadnjih mesecih se v medijih in strokovnih krogih množijo novice o domnevno poenostavljenih postopkih za priznavanje poklicnih kvalifikacij zdravnikom iz tako imenovanih tretjih držav – torej držav, ki niso članice EU. Po mnenju kritikov se licence podeljujejo brez temeljitega preverjanja strokovne usposobljenosti, kar naj bi bilo v neposrednem nasprotju z evropsko direktivo 2005/36/ES, ki zahteva primerljivost standardov izobraževanja in usposabljanja. Direktiva sicer omogoča priznavanje kvalifikacij iz tujine, vendar le ob izpolnjevanju strogih pogojev, vključno s preverjanjem znanja in jezikovne usposobljenosti. Vprašanja se vrstijo: Koliko takšnih licenc je bilo podeljenih pod trenutno vlado? Za katere profile zdravnikov gre in kje delujejo? Odgovori na ta vprašanja razkrivajo mešanico zakonskih lukenj, administrativnih zamud in strokovnih dilem, ki so pripeljale do dveh kontroverznih primerov priznanja kvalifikacij brez aktivnega mnenja strokovne komisije.

