V novi Demokraciji preberite: Za koalicijo z volivci – za ustavno večino razuma

Piše: Anamarija Novak

V soboto, 24. maja 2025, je v Ormožu potekal 13. kongres Slovenske demokratske stranke (SDS), ki je privabil okoli 700 delegatov, med katerimi je bilo opaziti tudi veliko mladih članov. Kongres je potekal pod geslom Za ustavno večino razuma.

Kongres je bil ključni dogodek za stranko, saj so delegati soglasno sprejeli nov program, potrdili 14 programskih resolucij in podelili nov mandat predsedniku stranke Janezu Janši. Člani stranke so poudarili, da se »dobrega predsednika ne menja«, kar je Janši prineslo že deseti zaporedni mandat na vrhu stranke. Poslanec SDS Tomaž Lisec je še pred začetkom kongresa izpostavil Janševo fizično, psihično in politično stabilnost, kar po njegovem mnenju potrjuje, da je Janša edini pravi kandidat za vodenje stranke. Kongres SDS je prek videa nagovoril tudi nekdanji kanadski premier in predsednik Mednarodne demokratične zveze (IDU) Stephen Harper. V svojem sporočilu je izpostavil pomen sodelovanja med demokratičnimi strankami po svetu in izrazil podporo njihovemu delu v prizadevanju za svobodno, varno in uspešno Slovenijo. Zbrane sta po videu nagovorila tudi predsednik EPP Manfred Weber in Andrés Pastrana Arango, nekdanji predsednik Kolumbije in častni predsednik Centristične demokratske internacionale (CDI).

Janša postavil dva pogoja

Prvak SDS se je po vnovični izvolitvi na vrh stranke v enournem nagovoru zbranim na kongresu v Ormožu najprej zahvalil za zaupanje, družini pa za razumevanje. Izpostavil je tudi navzočnost mladih članov, kar po njegovem mnenju dokazuje vitalnost in prihodnost stranke. Na kongresu je ocenil, da bodo volitve v DZ prej kot v letu dni. O tem, s kom bodo sestavljali vlado, se bodo sicer pogovarjali po volitvah, prihodnjim koalicijskim partnerjem pa je Janša postavil dva pogoja. Koalicijski partnerji v vladi SDS bodo morali dosledno spoštovati slovensko ustavo in zaveze iz resolucije Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Kdor ni sposoben tega minimuma, po Janševi oceni sam sebe postavlja zunaj ustavnega in evropskega demokratičnega loka. Ob tem je napovedal, da SDS nikoli več ne bo oblikovala vlade brez trdne in jasne programske večine. Če ne bo poenotenja o ključnih razvojnih politikah, »bomo pač počakali«. Poudaril je, da je SDS že od svoje ustanovitve zavezana vrednotam slovenske pomladi – svobodi, pravičnosti, demokraciji in blaginji. Omenil je zgodovinsko vlogo stranke pri osamosvojitvi Slovenije in njen nadaljnji prispevek k razvoju države, pri čemer je izrazil prepričanje, da je SDS edina politična sila, ki združuje posameznike, sposobne voditi državo učinkoviteje kot katera koli druga stranka. SDS je namreč »trdna, močna in trdoživa stranka, ki je zgrajena za ves čas trajanja slovenske države«. Ob tem se je v zadnjih 20 letih dvakrat »nesebično žrtvovala za Slovenijo« – v času gospodarske krize in epidemije covida-19, ko so v reševanje države »vložili srce in žulje«. Medtem pa so jih »zapirali, obešali, kradli mandate, pozivali k smrti in čiščenju janšistov«.

Celoten članek si lahko preberete v novi številki Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!