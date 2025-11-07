V novi Demokraciji preberite: Romsko nasilje je treba ustaviti! Dovolj je!

Piše: Vida Kocjan

V noči na nedeljo, 25. oktobra, je skupina Romov pred lokalom v središču Novega mesta tako hudo pretepla domačina, da je čez nekaj ur v novomeški bolnišnici umrl. Oče je prišel v lokal po sina, ki ga je skladno s prejšnjim dogovorom, če bo treba, poklical na pomoč, in očetovsko skrb plačal z življenjem.

Policija imen napadalcev in napadenega ni sporočila, dokaj hitro pa se je izvedelo, da je skupina Romov umorila v Novem mestu zelo priljubljenega Aleša Šutarja – Aca.

Policija molčala več ur

Pomenljivo je tudi, da vodstvo policije o dogodkih v novomeškem priljubljenem zbirališču mladih javnosti ni obvestilo več ur. Napad, domnevno pred lokalom na Rozmanovi, se je zgodil okoli 2.30, prvo uradno sporočilo je z mestne občine prišlo pozno popoldne, malo pred tem, ko je Šutar v bolnišnici umrl. Z občine so nato potrdili tudi Šutarjevo smrt. Notranji minister Boštjan Poklukar in Damjan Petrič, generalni direktor policije, pa sta skoraj sočasno v televizijskih poročilih razlagala, kot da ni bilo hujšega, da je napadeni na preiskavah, tega, da je umrl, pa nista vedela ali pa sta to namenoma zamolčala.

V Novem mestu in širši okolici pa je zavrelo.

