V novi Demokraciji preberite: Projekt RoberTina – z estradniško poroko po volilno zmago?

Piše: Gašper Blažič

Prejšnji teden smo na spletni strani Demokracije kot prvi objavili domnevni datum poroke Roberta Goloba in Tine Gaber. No, začelo se je z obvestilom policistom iz urada za varovanje, da morajo biti na prvo septembrsko soboto vsi na delovnem mestu in v polni pripravljenosti.

Seveda smo vprašanje o tem poslali v kabinet predsednika vlade, od koder pa nismo dobili odgovora. To pravzaprav ni presenetljivo, saj je že nekaj časa znano, da vladni krogi določene medije ignorirajo – podobno, kot je nedavno notranji minister Boštjan Poklukar ignoriral Planet TV in na medijski posvet o helikopterjih povabil samo predstavnike izbranih medijev. Pravzaprav nam niti ni bilo treba spraševati o tem, ker je Pop TV še isti dan (13. avgusta) »ekskluzivno« poročal o razkritem datumu poroke našega najbolj znanega politično-estradniškega para, ki naj bi ga v vlogi matičarja »zvezal« ljubljanski župan Zoran Janković. Seveda so drugi mediji to novico povzeli in se sklicevali na 24ur.com.

S tabloidnostjo do zmage

Nekaj je jasno: v vsakem primeru bo poroka, s katero bo Golob »legaliziral« svojo intimno zvezo s Tino Gaber (ne glede na govorice, da ji plačuje pavšal, a na takšne medijske objave je Tina Gaber zelo občutljiva in je že angažirala svoje odvetnike), nekoliko olajšala njegov položaj. Golob je bil prej poročen z Jano Nemec in je oče treh otrok, že kmalu po prevzemu sedanje funkcije pa se je izkazalo, da je njegov zakon razpadel in da ima ljubico. Navsezadnje sta se v javnosti skupaj pojavila na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 2023, kasneje pa se je tudi pokazalo, da je Tina Gaber, ki se je v javnosti prvič začela pojavljati z zmago na izboru Miss Hawaian Tropic, precej vplivna. Korist za Goloba je bila v tem, da se je z Gabrovo začel precej več pojavljati v tabloidnih medijih, vendar ne takšnih, kot smo jih vajeni v tujini …

