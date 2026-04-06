V novi Demokraciji preberite: Prisluhi razkrili razbohoteno korupcijo! Bo kdo odgovarjal?

Piše: Vida Kocjan

Marca 2026 je spletna stran anti-corruption2026.com objavila serijo tajnih posnetkov pogovorov z vplivnimi osebami iz kroga vlade Roberta Goloba. V njih nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, odvetnica Nina Zidar Klemenčič, lobist Rok Hodej, nekdanji funkcionar Darsa Jože Oberstar, Golobov prijatelj iz podjetja Gen-I Dejan Paravan in drugi opisujejo mehanizme klientelizma, lobiranja v zameno za usluge, vplivanja na državna podjetja (Gen-I, SDH, Dars) in sistematičnega sistema »daj-dam«.

Razkritja so šla od lobiranja, 10-odstotnih provizij do neposrednega vplivanja na ministre in sodstvo. Hkrati smo bili priča posnetkom pogovorov Vesne Vuković, nekdanje generalne sekretarke stranke Gibanje Svoboda. Ta je razkrila tudi to, kako in kje krade infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Dodatno so bili objavljeni pogovori, v katerih je nastopil tudi nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Govor je bil o podeljevanju koncesij, omenjan je bil tudi milijon evrov. Skupen tem t. i. domačim pogovorom je bil tudi neznosen besednjak, uporabljale so se besede prasica, prasica vseh prasic in podobno. Vulgarnost nekaterih je neverjetna.

Posnetki na strani anti-corruption2026.com so bili po doslej znanih podatkih posneti večinoma na Dunaju, nekateri domnevno tudi v Zagrebu, sogovorniki pa uporabljajo angleški jezik. Posnetki Vesne Vuković in nekaterih drugih pa so bili narejeni kot prisluhi v Sloveniji. Kdo je bil naročnik, se uradno ne ve. Nekateri mediji pa omenjajo naročnike iz vodstva Svobode, tudi Darsa, vključno s predsednikom Andrejem Ribičem.

Ob vseh teh podatkih, ki smo jim bili priča, pa je slovenski aktualni politični vrh na čelu z globoko državo in v sodelovanju z vladi naklonjenimi mediji začel pozornost preusmerjati na tako imenovanega »tujega sovražnika« (Black Cube, Izraelci) in SDS, namesto na vsebino. Pa gremo po vrsti.

