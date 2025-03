V novi Demokraciji preberite: Premier Golob – mojster laži in manipulacij

Piše: Vida Kocjan

Robert Golob je svoje vodenje vlade zasnoval na lažeh in manipulacijah. Da bo to način njegovega delovanja (modus operandi) je nakazal že pred volitvami in tako je tudi danes. Edino, o čemer se pred volitvami ni zlagal in čemur v zadnjih skoraj treh letih vladanja zvesto sledi, je napoved o višjih davkih. Večina mu tega ni verjela. Kakšna zmota!

Golobovih laži in manipulacij je toliko, da bi o tem lahko izdali že zbrana dela, kot se je slikovito izrazil Aleš Hojs, nekdanji minister za notranje zadeve. V nadaljevanju jih bomo predstavili nekaj, zadnja odmevnejša pa je laž o pokojninah in spremembi zakonodaje iz leta 2012, to je v času vlade Janeza Janše. Zaradi laži in manipulacij o pokojninah je zdaj SDS vložila interpelacijo o delu in odgovornosti vlade.

Konkretne Golobove laži in manipulacije

Golob se je v javnosti grdo zlagal, da so zakonodajne spremembe leta 2012 povzročile skoraj 20-odstotni padec pokojnin. Namen interpelacije je sicer opraviti razpravo zaradi namerne in zavestne laži predsednika Roberta Goloba o tem, da je ZPIZ-2 prikrajšal upokojence z vidika odmernih odstotkov.

Zaradi izrečenih laži je poslanska skupina SDS v petek, 21. februarja 2025, predsednika vlade Roberta Goloba in podpredsednico državnega zbora Natašo Sukič, ki je prav tako lagala, javno pozvala, da se javno opravičita za izrečene laži. Ker opravičila ni bilo, so v državni zbor vložili predlog za razrešitev podpredsednice Nataše Sukič in interpelacijo o delu in odgovornosti vlade Roberta Goloba.

