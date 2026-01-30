V novi Demokraciji preberite: Povezovanje strank v enotne liste – recept za desno zmago?

Piše: Gašper Blažič

Prejšnji teden so predsedniki strank NSi, SLS in Fokus podpisali sporazum o skupnem nastopu na volitvah. Na drugi strani sta se za zdaj na takšen način povezali le Levica in Vesna.

Predsedniki strank Jernej Vrtovec (NSi), Tina Bregant (SLS) in Marko Lotrič (Fokus) so 21. januarja podpisali sporazum o sodelovanju na državnozborskih volitvah, s čimer so tudi uradno potrdili, da bodo na njih stranke nastopile s skupno listo kandidatov. To potezo je podprl tudi predsednik SDS Janez Janša, ki računa na ustavno večino teh dveh strank (SDS in trojčka). Očitno pa ob tem ne računa na Logarjeve Demokrate, bržkone zaradi izjave Anžeta Logarja, da bi dal prednost sodelovanju najmočnejši stranki na levici, kar namiguje na morebitno veliko koalicijo.

Sodelovanje za prihodnost države

Jernej Vrtovec je po podpisu sporazuma poudaril, da trojček prihaja v trenutku, ko je slovenska družba razdeljena kot že dolgo ne, zato je vsak korak, ki gre v smeri sodelovanja, povezovanja in iskanja rešitev za skupno dobro, ključen. »Vložili smo veliko truda, da bi presegli vzorce, običajne za slovensko politiko. Od danes dejansko sodelujemo in prinašamo upanje za slovenskega volivca in za prihodnost države,« je dejal. Naboj, želja, da spremenijo stanje duha v državi, pa je »dovolj močno tkivo«, da gredo po rezultat, ki bo prinesel drugačno Slovenijo, je ocenil.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!