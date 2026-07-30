Podmladek SD laže o preverljivih informacijah – Porenta je delal za Delo, ne za Demokracijo

Piše: T. B.

Mladi forum Socialnih demokratov na družbenih omrežjih širi neresnično trditev, da je pravnomočno obsojeni Janez Porenta delal kot novinar tudi za Demokracijo. Pri tem so bodisi pozabili bodisi namerno zamolčali, da je Porenta več let deloval kot športni novinar in dopisnik prav za Delo. To se da preveriti v nekaj sekundah.

Porenta kar nekaj let deloval kot športni novinar in dopisnik za Delo (ter Slovenske novice). Na spletni strani Dela obstaja njegova avtorska stran s športnimi in lokalnimi prispevki, predvsem z Gorenjske. Sam je leta 2021 v Družini zapisal, da si je “kar nekaj let služil kruh kot športni novinar“.

Za Demokracijo pa ni bil niti novinar niti kolumnist. Demokracija je občasno poobjavila njegove kolumne iz Družine. To ni enako zaposlitvi ali rednemu sodelovanju. Trditev, da je bil “novinar za Demokracijo”, je zato absolutno napačna.

Mladi forum v svoji objavi povezuje Porento z “desnimi trobili” in ga predstavlja kot novinarja Demokracije, hkrati pa povsem izpusti njegovo večletno sodelovanje z Delom. Kot je razvidno iz objav na spletni strani dela, je Porenta zanje pisal od leta 2017 do leta 2020. Mladi forum s tem zavaja javnost, hkrati pa očitno kaže svoja dvojna merila s prikrivanjem in ščitenjem “svojih” medijev, čeprav to ne igra popolnoma nobene vloge.

Dejanja, za katera je bil Janez Porenta pravnomočno obsojen, so nezaslišana in neopravičljiva, ne glede na to, za katere medije je kdaj pisal. Povezovanje njegovega kaznivega dejanja z ideološko usmeritvijo medijev, za katere je sodeloval, je zato ne le vsebinsko neutemeljeno, temveč tudi manipulativno in zavajajoče. Nihče ni mogel predvideti, kaj počne posameznik za štirimi zidovi, in poskus, da se to dejstvo uporabi za politično diskreditacijo celotnih uredništev ali političnih nasprotnikov, presega meje poštene javne razprave.