V novi Demokraciji preberite: Koalicijski vrh na Brdu – prvi koraki Janševe vlade in načrt projektov do konca leta

Piše: Petra Janša

Na Brdu pri Kranju je 17. julija potekal prvi delovni vrh nove vlade pod vodstvom premierja Janeza Janše. Šlo je za prvo vsebinsko srečanje celotne koalicije po oblikovanju 16. vlade RS, ki so se ga udeležili predsedniki koalicijskih strank, člani vlade in poslanci.

Glavni namen srečanja v Kongresnem centru Brdo ni bil protokolaren, temveč vsebinski. Partnerji so želeli začrtati konkretne projekte do konca leta 2026, uskladiti koordinacijo med vlado in državnim zborom ter se seznaniti s prioritetami posameznih resorjev.

Ostre kritike predhodnikov in reševanje evropskih zamud

Predstavniki NSi in SLS so ob prihodu na vrh ostro kritizirali prejšnjo vlado Roberta Goloba. Očitali so ji, da je zapustila katastrofalno stanje na ministrstvih, pri posameznih projektih in na področju javnih financ. Ta kritika odraža splošno oceno nove koalicije, da bo treba težave, ki so se kopičile zadnja štiri leta, odpraviti po hitrem postopku. Udeleženci so ugotovili, da bo v prvih mesecih mandata veliko časa terjala implementacija evropskih direktiv, saj Slovenija na nekaterih področjih močno zamuja, zaradi česar ji grozijo finančne kazni. Vršilec dolžnosti direktorja urada vlade za komuniciranje Sebastjan Jeretič je v izjavi za medije poudaril, da so zamude največje na področju financ, okolja in gospodarstva. Ker lahko neuresničevanje evropske zakonodaje vodi do postopkov pred Sodiščem EU in denarnih kazni, ki bi dodatno obremenile proračun, je nova vlada to področje postavila med svoje prioritete.

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