V novi Demokraciji preberite: Koalicija brani svoje škodljive ministre, Luka Mesec ostaja na položaju

Piše: Vida Kocjan

Škodljivi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec (Levica) je 19. decembra 2025 »uspešno« prestal interpelacijo v državnem zboru. Mesec je tudi podpredsednik Golobove vlade, njegov pomočnik in koordinator vladne skupine za romska vprašanja.

Interpelacijo sta vložili opozicijski stranki SDS in NSi predvsem zaradi očitkov o neučinkovitem reševanju romske problematike (vključno z varnostnimi incidenti v jugovzhodni Sloveniji), pasivnosti pri socialni politiki in ignoriranju pozivov lokalnih skupnosti iz jugovzhodne Slovenije in Posavja.

Goloba ni bilo, koalicijski glasovalni valjar

Razprava v državnem zboru je trajala več kot dvanajst ur. Predsednika vlade Roberta Goloba v državnem zboru ni bilo, kar ni običajno. Pričakovano je bilo, da bo svojega ministra, sodelavca in zaupnika prišel podpret. Mesca to ob koalicijskem glasovalnem stroju, kot smo mu priča v tem sicer iztekajočem se mandatu državnega zbora, očitno ni skrbelo. Zanimivo pa je, da je približno na 20 minut zapuščal dvorano. S čim je bilo to povezano, ni znano, nedvomno pa ne s tem, da na seji ni bilo Goloba.

Za razrešitev Luke Mesca je po koncu razprave glasovalo 29 poslancev, proti jih je bilo 44, preostalih 13 pa v dvorani ni bilo ali vsaj navzočnosti v času glasovanja niso prijavili.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!