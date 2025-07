V novi Demokraciji preberite: Katastrofalno slabo črpajo evropska sredstva

Piše: Vida Kocjan

Sredstva Evropske unije za Slovenijo predstavljajo enega ključnih stebrov razvoja. Vendar pa tega očitno ne razumejo ali nočejo razumeti v vladi pod vodstvom Roberta Goloba. Slednji celo pri tem, kjer so številke jasne, zavaja in laže. Očitno si ta vlada evropskih sredstev ne želi, saj je poraba pod strožjim drobnogledom kot v slovenskih nadzorstvenih ustanovah pod njihovim vodstvom.

Za obdobje 2021 do 2027 je takratna vlada pod vodstvom Janeza Janše leta 2020 za Slovenijo pridobila skupno več kot 10 milijard evropskih sredstev, od tega je bilo 6,6 milijarde evrov nepovratnih. Za kohezijo je bilo namenjenih več kot 3 milijarde evrov, za kmetijstvo pa več kot 1,6 milijarde. Od skupno 5,7 milijarde evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost pa je bilo nepovratnih sredstev več kot 2 milijardi.

Nočejo, zavajajo in lažejo

V času vlade pod vodstvom Roberta Goloba pa je razvidno, da vladajoča koalicija sredstev noče ali ne zna pripeljati v Slovenijo. Že sredi aprila so podatki Evropske komisije pokazali, da je Slovenija prejela le 5,9 odstotka vseh sredstev. Vprašanje o tem je 24. aprila v okviru poslanskih vprašanj Robertu Golobu postavil poslanec Franc Breznik. Golob pa je odgovoril, da ima Slovenija ravno v tem mandatu na razpolago največ denarja, da pa se črpanje v resnici izvaja bistveno bolj učinkovito, »kot se želi prikazati«. Napovedal je, da se bodo stvari »do poletja spremenile, še mesec in pol, pa bo vse drugače«. Da se bo v prihodnjem mesecu in pol, to je do sredine junija 2025 »pokazalo, da je tempo črpanja bistveno narasel«, skrb pa je »v resnici odveč«. Pri tem se je opiral tudi na sklep vlade, ki je februarja letos sprejela načrt, kako bomo pospešili črpanje in na kakšen način bomo dali prednost tistim projektom znotraj kohezijske politike, ki imajo večjo verjetnost izvedljivosti. »Se pravi, da ne bomo vztrajali pri projektih, za katere obstaja verjetnost, da jih ne bi dokončali, ampak pri tistih, ki jih bomo izvedli. Tudi zaradi tega bodo podatki letos poleti že bistveno drugačni. K temu nimam več kaj dodati, razen da se počaka do poletja. Verjamem, da boste poleti pokazali novo tabelo in mogoče tudi kakšen drugačen zaključek, kot ga imate danes.«

