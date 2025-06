V novi Demokraciji preberite: Kako smo branili domovino med leti 1990 in 1992 in kaj vse je ostalo zamolčano

Piše: dr. Tomaž Kladnik, zgodovinar in publicist

Ko praznujemo in zaznamujemo obletnice, ne govorimo o formalnih okvirih, ampak o namenu in vsebini. Ne praznujemo starih naslovov in starih okvirov, ampak njihovo preobrazbo, ki se je zgodila zaradi novega namena. Staremu okviru se je dala nova vsebina. Zgodila se je bistvena in zgodovinska sprememba, prišlo do ključnih prelomov z nedemokratičnim redom, prišlo je do diskontinuitete.

Kdor praznuje staro, praznuje tudi njegov namen, ki ni bil zavarovanje osamosvojitve in demokratizacije, ampak varovanje totalitarnega režima, ki smo se mu v Sloveniji s prvimi demokratičnimi volitvami in z ustanovitvijo samostojne države odpovedali. In kdor z rdečo zvezdo povezuje, skruni simbole nove demokratične Slovenije, skruni z vojno 1991 obranjen demokratični red v Republiki Sloveniji, kajti rdeča zvezda ne simbolizira samo osvoboditve ozemlja današnje države Slovenije izpod fašistične in nacistične okupacije v drugi svetovni vojni, temveč simbolizira tudi povojni totalitarni komunistični režim, ki so ga zaznamovale obsežne in grobe kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Je znak tretjega totalitarizma, ki je v prejšnjem stoletju prizadel slovenski narod.

Celoten članek si lahko preberete v novi številki Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!