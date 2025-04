V novi Demokraciji preberite: Kaj v resnici prinaša t. i. pokojninska reforma? Nižje pokojnine in daljšo delovno dobo!

Piše: Vida Kocjan

Pokojnine bodo nižje, upokojevali se bomo starejši, sploh pa to ni nobena pokojninska reforma, pač pa samo »kljukica, ki je nujna, da Bruselj odklene evropska sredstva«. Za boljše pokojninske rešitve bi morali v vladi razmišljati širše, vendar tega očitno ne zmorejo.

Vlada je s socialnimi partnerji (z delodajalci in s sindikati) podpisala dogovor k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Čeprav v vladi navajajo, da gre za pokojninsko reformo, pa čedalje več poznavalcev pravi, da gre v bistvu samo za popravke obstoječe zakonodaje. Za boljše pokojninske rešitve pa bi morali v vladi razmišljati širše, dodajajo.

Vse z namenom »preslepitve« EU

Evropska poslanka Romana Tomc, zelo dobra poznavalka tega področja, je med drugim zapisala, da »to ni pokojninska reforma, ampak kljukica, ki je nujna, da Bruselj odkleni evropska sredstva«. Dodala je, da je neresno od slovenske vlade predlagati spremembe, ki bodo začele veljati čez deset let. Hkrati je sporočila, da ima vladajoča koalicija namen znižati pokojnine. Opozorila je tudi na to, da se vlada kar sama zapleta s pojasnili. »Ker vedo, da bodo pokojnine z njihovimi predlogi nižje, upokojencem v zameno ponujajo 150 evrov tolažilne nagrade.« O tem je konec marca poročal celo provladni portal Siol.net, ki je zapisal, da bodo upokojenci prejeli t. i. zimski dodatek, sprva 150 evrov, sčasoma pa 250 evrov. »Tako naj bi ublažili zniževanje pokojnin zaradi novega načina usklajevanja,« so dodali na portalu Siol.net. Takrat so šele napovedali spremembe, nekaj dni pozneje se je to izkazalo kot točno. Romana Tomc pa je opozorila še na to, da gre v primeru sprememb pokojninske zakonodaje za največjo prevaro upokojencev po pokojninski reformi, ki jo je Slovenija doživela v času vlade Antona Ropa (LDS) v letih od 2002 do 2004.

