V novi Demokraciji preberite: Glas upokojencev poziva k oddaji glasu PROTI

Piše: Anamarija Novak

Stranka Glas upokojencev v referendumski kampanji o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke poziva h glasovanju proti, ker se ne strinja s »privilegiji za tiste, ki niso znani vsaj dva centimetra zunaj slovenskih meja«, je pojasnil predsednik stranke Pavel Rupar.

Predsednik stranke Rupar je v izjavi za medije pred DZ napovedal, da se bo Glas upokojencev podal v kampanjo »po Sloveniji«. V prepričevanju volivcev se bodo pridružili pobudnikom referenduma, stranki SDS, in pozivali k zavrnitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Po Ruparjevih besedah se namreč ne strinjajo, da bi dodatke k pokojninam prejemali kulturniki, »ki niti v slovenskem prostoru ne pomenijo praktično ničesar, razen v ožjem krogu tistih, ki bi jim te pokojnine dodelili«.

Rupar prepričan, da bo referendum uspel

V stranki so prepričani, da so edini, ki bi si zaslužili izredne pokojnine oziroma dodatke, upokojenci s pokojnino do 500 evrov, matere z več otroki, ki so zaradi skrbi zanje ostajale doma, ter »ljudje, ki so vse življenje delali, pa nikakor ne pridejo do pravice, ki bi morala biti dodeljena upokojencem«. Sami vztrajajo pri poštenih pokojninah za upokojence, je zatrdil predsednik Glasu upokojencev. Rupar je prepričan, da bo referendum uspel, podobno kot predlagatelji referenduma pa tudi sam meni, da to ne bo samo »referendum proti privilegijem«, pač pa referendum proti aktualni vladi pod vodstvom premierja Roberta Goloba. Ob tem je pozive vladne strani k bojkotu referenduma označil za sramotne. »Demokracija veleva, da je najvišja oblika odločanja referendum, zato pozivati ljudi, naj se ga ne udeležijo, pomeni špekulacijo in pogrom te vlade,« je sklenil.

