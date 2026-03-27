V novi Demokraciji preberite: Gibanje Svoboda izgubilo ducat mandatov, SDS izboljšala rezultat iz leta 2022

Piše: Petra Janša, M. B., G. B.

Gibanje Svoboda je za las prehitelo največjo opozicijsko stranko SDS, a hkrati glede na volitve leta 2022 izgubilo kar 12 mandatov. Stranka SDS je glede na neuradne izide nedeljskih volitev v DZ RS znova postala druga največja parlamentarna stranka. Trenutno ji kaže na 28 poslancev, kar je eden več kot na zadnjih volitvah.

Na nedeljskih državnozborskih volitvah je sicer po delnih neuradnih izidih – po 99,85 odstotka preštetih glasov – slavila Svoboda pred SDS. V DZ so se poleg Svobode in SDS uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Levica in Vesna ter Resni.ca. Volilna udeležba je bila po 99,85 odstotka preštetih glasovnic 69,32-odstotna. Glasove je oddalo 1.175.173 od skupno 1.695.225 volilnih upravičencev. Pred štirimi leti je bila udeležba 70,97-odstotna.

SDS zmagala v petih volilnih enotah, Svoboda v treh

Stranka Gibanje Svoboda, relativna zmagovalka državnozborskih volitev, je zmago slavila v treh volilnih enotah v osrednjem in zahodnem delu države, v preostalih petih pa je zmagala sicer drugouvrščena SDS. Je pa Svoboda največ glasov dobila v 45 od 88 volilnih okrajev. Med osmimi volilnimi enotami se je Svoboda na prvo mesto uvrstila le v treh. Zmagala je v volilni enoti Postojna, kjer je dobila 34,73-odstotno podporo, v volilni enoti Ljubljana Center, kjer je zanjo glasovalo 29,11 odstotka volivcev, ter v enoti Ljubljana Bežigrad, kjer jo je obkrožilo 29,17 odstotka volivcev. Drugouvrščena SDS je medtem zmagala v petih volilnih enotah. Najbolj prepričljivo so jo podprli v volilni enoti Ptuj, kjer je prejela 32,73 odstotka glasov. V volilni enoti Celje je zanjo glasovalo 31,31 odstotka volivcev, v volilni enoti Maribor 30,82 odstotka, v volilni enoti Novo mesto 29,46 in v volilni enoti Kranj 27,72 odstotka.

