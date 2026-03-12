V novi Demokraciji preberite: Fiasko vladajočih: Pod Golobovo vlado so se čakalne vrste podaljšale

Piše: Vida Kocjan

Pod vladajočo koalicijo (Svoboda, SD in Levica) so se čakalne vrste podaljšale, in to drastično – kljub milijardam iz (evropskega) Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) ter neskončnim obljubam o digitalizaciji. Kljub različnim metodološkim mahinacijam in administrativnim trikom so se čakalne dobe zgolj v zadnjem letu in pol vladavine golobistov podaljšale za več kot 20 odstotkov. Konec februarja je nad dopustno mejo čakalo 85.221 bolnih, skupno pa 357.067.

V času mandata vlade Roberta Goloba se je dostopnost do zdravstvenih storitev v Sloveniji občutno poslabšala. Po uradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se je število čakajočih na zdravstvene storitve od avgusta 2024 do februarja 2026 (v letu in pol) povečalo za 20,1 odstotka, z 295.237 na 357.067.

Čakalne dobe za diagnostiko so se povečale za 45,4 odstotka. Čakalne dobe za kurativne preglede so daljše za 9 odstotkov, za terapevtske storitve pa za 9,6 odstotka. Skupno je to več kot 61 tisoč dodatnih bolnikov v bolečinah.

Sistematičen propad dostopnosti do zdravstva

To ni »namišljena« statistika niti statistična napaka. To je sistematičen propad dostopnosti do zdravstva v mandatu vlade Roberta Goloba in realnost, ki jo v svojem poročilu o zdravju potrjujeta tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter portal Zdravstvo.si. Pri operaciji menjave kolka Slovenija beleži 667 dni čakanja, kar je skoraj dve leti. V Franciji? 49 dni.

