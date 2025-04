V novi Demokraciji preberite: Denar za izbrane režimske medije

Piše: Vida Kocjan

Tesna politična zaveznika Robert Golob in Asta Vrečko bosta izbranim in njima naklonjenim medijem letos razdelila najmanj 4,1 milijona evrov. Ministrstvo je podatke dalo v javnost domala z začetkom kampanje za referendum o privilegiranih pokojninah.

Morda pa tudi zaradi velike afere o zastonj dopustu, ki trese Roberta Goloba. Bombončki v tisočih evrov, da bodo »njihovi« mediji lahko »pravilno« obveščali javnost.

Uradnih podatkov, kdo je bil v komisiji za delitev davkoplačevalskega denarja, kdo se je prijavil, koga so zavrnili in podobno do petka prejšnjega tedna še ni bilo. Iz uredništva smo za podatke prvič prosili sredi prejšnjega tedna in nato še v petek, odgovora ministrstva za kulturo nismo dobili.

Denar za 62 izbrancev

Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi levičarska aktivistka Asta Vrečko, je redni letni javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2025 objavilo v začetku decembra lani. Rok za prijavo je bil 15. januar 2025, razdelili bodo 4,1 milijona evrov. Po doslej znanih podatkih, kot sta jih 15. aprila objavila Slovenska tiskovna agencija, sklicujoč se pri tem na ministrstvo za kulturo, nato pa še provladni spletni portal MMC (RTV Slovenija), bodo denar razdelili 62 »projektom«. Največ bosta prejela Radio Študent in TV IDEA – KANAL 10 (po 120 tisoč evrov). S po 95 tisoč evri sledijo Delo, Dnevnik mediji, Večer mediji, Gorenjski glas in Mladina.

Politično-tajkunske povezave

Radio Študent deluje kot zavod in je v lasti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, vodi ga Valentina Rajaković.

