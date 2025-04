V novi Demokraciji ekskluzivno poročamo: Se montirani proces Trenta zares končuje? Vse to se je dogajalo na zadnjih obravnavah

Piše: Gašper Blažič

Glavna obravnava v zadevi Trenta se je v torek, 8. aprila, nadaljevala z branjem listinskih dokazov, teden kasneje pa s sklepnimi besedami in protestom pred sodiščem.

Očitno je, da vsa dosedanja zaslišanja prič, ki so ovrgle politično motivirane konstrukte o »ničvrednem« posestvu, na katerem se ne da »nič graditi«, ne bodo prepričala botrov iz ozadja. Ti so prepričani, da je treba predvsem Janši obesiti še eno sodno konstruirano krivdo.

Dvojna merila v primeru Litijska

Že v začetku obravnave prejšnji teden se je najprej oglasil prvi obtoženi Branko Kastelic zaradi dejstva, da je bila obtožnica spremenjena. Prvotno je trdila, da je prav on dal ukaz za sporni avans, ki naj bi bremenil obtožene, nato pa sta specializirana tožilca Luka Moljk in Boštjan Valenčič trditev umaknila, pravzaprav ublažila. Vseeno pa vztrajata, da je bil Kastelic kot podpisnik pogodb odgovoren za posel. V primeru Litijska, kjer preiskavo prav tako vodi Specializirano državno tožilstvo, je bila podpisnica pogodb sedaj že nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan, ki pa se ni znašla niti med osumljenci. Kot smo nedavno poročali, je policijsko-tožilska preiskava zajela samo nekaj uradnikov z ministrstva za pravosodje, to pa je tudi vse.

Janez Janša pa je spomnil na laž, zapisano v obtožnici, glede cene nakupa posestva v Trenti leta 1992. To laž namreč že dolga leta ponavljajo vsi mainstream mediji in navajajo, da je Janša to posestvo kupil za borih 4.500 evrov predračunane vrednosti. V resnici pa je zanjo takrat odštel vsaj petkrat več (omenja se 45 tisoč nemških mark), res pa je, da je kupil še neko cenejše posestvo na manj atraktivni lokaciji. Očitno pa so tožilci oboje »zamenjali iz malomarnosti« in ob tem zapisali tudi netočno ceno. Nelogično bi bilo, da bi trinajst let kasneje posestvo v Trenti na atraktivni lokaciji prodal za manjšo vsoto, če so se tržne vrednosti nepremičnin v tistem času tako dvignile, da so bile njihove cene sedemkrat do osemkrat višje. Poleg tega, je opozoril Janša, so v obtožnico vtaknili tudi cenitev iz leta 2003, ki pa ni imela nobene zveze s prodajo, očitno je bila tudi naknadno narejena.

