V Novem mestu danes veliki protest proti nereševanju romske problematike

Piše: Moja Dolenjska

Na Glavnem trgu v Novem mestu bo danes potekal množičen protest proti nereševanju romske problematike v jugovzhodni Sloveniji in v spomin na Aleša Šutarja, ki je v soboto tragično umrl po napadu 21-letnega Roma. Ker je pričakovati veliko ljudi, priporočamo, da se na pot odpravite dovolj zgodaj.

Shod pred novomeško mestno hišo se bo uradno začel ob 17. uri, ko se bo v mestni hiši začela tudi izredna seja o romski problematiki. Slednjo bodo na Glavnem trgu neposredno prenašali na zaslonu.

Na sejo so vabljeni tudi glavni odgovorni za reševanje romske problematike – predsednik vlade Robert Golob, minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar, minister za delo, družino in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za pravosodje v odstopu Andreja Katič, generalna državna tožilka Katarina Bergant, predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, generalni direktor policije Damjan Petrič, direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič in v. d. direktorice Urada za narodnosti Danica Polak Gruden.

Prisotni bodo tudi župani občin iz jugovzhodne Slovenije, ki že dlje časa odgovorne v Ljubljani opozarjajo na perečo romsko problematiko.

Na protestnem shodu bodo udeleženci skupaj z lokalnimi veljaki odgovornim v Ljubljani sporočili, da je bilo dovolj neukrepanja in da zahtevajo takojšnje sistemske in druge ukrepe. Ni izključeno, da ne bodo pozvali tudi k odstopu vseh, ki so pri reševanju romske problematike tako ali drugače gledali stran.

Od 15. ure naprej bodo za potrebe shoda vsa parkirišča v občini brezplačna, brezplačno bodo v mestnem jedru na voljo tudi javna stranišča.

Kot je zapisano v Facebook skupini Policijske kontrole Dolenjska, bodo danes od 12. ure naprej pred lokalom pri vodnjaku, kjer je delal Aco, na voljo majice in kape z odtisom slike pokojnega Aleša Šutarja in napisom “Pravica za Acota #VsismolahkoAco”. Izdelki bodo na voljo v zameno za donacijo. Tako zbrani denar bo šel za družino pokojnega, ki ga v teh težkih časih zagotovo potrebuje. Majice so kot svojo donacijo prispevali in natisnili različni novomeški podjetniki, tiskarne in posamezniki.