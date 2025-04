V Ljubljano v ponedeljek prihaja delegacija evropskih poslancev iz vrst poslanske skupine EPP; Romana Tomc: Demokracija, vladavina prava in medijska svoboda so v Sloveniji v prostem padu

Piše: C. R.

V Ljubljano v ponedeljek prihaja delegacija evropskih poslancev iz vrst poslanske skupine Evropske ljudske stranke, najmočnejše politične skupine v Evropskem parlamentu. Obisk delegacije na visoki ravni je prvi od ukrepov, ki jih je pred mesecem dni napovedala evropska poslanka Romana Tomc, ki je tudi podpredsednica politične skupine Evropske ljudske stranke: »Demokracija, vladavina prava in medijska svoboda v Sloveniji so pod vlado Roberta Goloba v prostem padu. Pritiski na neodvisne institucije, nepotizem in korupcija so način delovanja vladajoče koalicije,« je ob tem poudarila.

Člani misije se bodo srečali s predstavniki institucij in drugimi posamezniki: »Misija v Slovenijo prihaja z jasnim ciljem. Želimo izvedeti, ali v Sloveniji še vedno deluje sistem zavor in ravnovesij, sistem delitve oblasti. Mnogi namreč izvršni oblasti očitajo poskuse vplivanja na izvršilno in sodno vejo oblasti, pa tudi na medije. Gre za očitno erozijo, ki vzbuja zaskrbljenost tudi v Bruslju. Ta se mora končati, kajti ogrožena ni le Slovenija, ampak tudi temeljne vrednote EU,« je jasna evropska poslanka Romana Tomc.

***

Misija za ugotavljanje dejstev je pobuda predsedstva skupine Evropske ljudske stranke. Delegacijo sestavljajo naslednji evropski poslanci: